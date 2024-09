Dopo il gender reveal, l’egg freezing party: festeggiamo gli ovuli congelati

Di motivi per festeggiare ce ne possono essere tanti, anche decisamente curiosi. Il baby shower e l’addio al nubilato al celibato in confronto sono di una banalità mortale. Per esempio, avevamo già parlato del gender reveal party, che viene organizzato dai futuri genitori per scoprire il sesso del nascituro insieme a parenti e amici. Una moda che spopola anche in Italia, tra le vip (da Aurora Ramazzotti a Serena Williams) e non solo.

Poi ci sono i divorce party, ovvero le feste di divorzio organizzate per festeggiare la fine della vita matrimoniale, a cui possono essere presenti solo uno oppure entrambi i neo ex: dipende da quanto ci si lascia con i coltelli tra i denti, ovviamente, altrimenti si organizza un ricevimento che si trasforma in una guerra dei Roses.

Negli Stati Uniti esistono anche i funeral party o funeral brunch, banchetti festosi, con musica e rinfresco, organizzati dopo i funerali per ricordare il defunto, perché un brindisi in onore di una persona fa sempre bene, anche questa è già nell’aldilà.

Egg Freezing Party, cos’è

Ora si sta diffondendo una nuova moda: l’egg freezing party, in pratica la festa di compleanno degli ovuli (e non delle uova…) congelati. L’egg freezing è infatti la pratica di congelamento degli ovuli, che permette a una donna giovane di posticipare la scelta di una gravidanza e di un figlio senza correre il rischio che, tra il desiderio di carriera e la mancanza di un’anima gemella, diventi troppo tardi. Un trend nato nella Silicon Vallery qualche anno fa, ma diventato sempre più diffuso negli ultimissimi anni, negli Stati Uniti ma ultimamente anche in Italia (per esempio, ne ha parlato di recente Elodie), al punto di diventare occasione di festeggiamento.

Come nasce l’Egg Freezing Party

L’idea nasce sostanzialmente per una questione di “par condicio”, potremmo dire. Tante giovani donne, stanche di aver partecipato a tutti i baby shower delle loro amiche, hanno deciso che vale la pena di celebrare anche il loro viaggio verso la fertilità. Un modo per riunire parenti e amici prima di sottoporsi alla procedura di congelamento, che può essere faticosa, anche a livello psicologico, e di certo è costosa. Vedere per credere? Cercate su TikTok hashtag come #eggfreezingparty oppure #eggfreezingjourney e vi farete un’idea.

Tra le testimonial che ne parlato apertamente c’è, per esempio, Becky Hayes, podcaster del The Laura & Becky Show: “Voglio dire alle donne come me che è giusto festeggiare i fidanzamenti, gli anniversari di matrimonio e i baby shower, ma dovrebbe essere giusto festeggiare anche altro. Ci sono cose che le donne single fanno e che danno per scontate. Molte amiche hanno deciso di congelare i propri ovuli. È un processo stressante e costoso, ma non viene festeggiato. Così come coloro che hanno una promozione a lavoro o comprano un appartamento o vogliono fare un viaggio. Celebrate la vita, festeggiate più cose che riguardano i vostri successi”.

Quando e come organizzare un egg shower

Come detto, un egg shower si organizza di solito quando la decisione di congelare gli ovuli è già stata presa e si è in attesa di iniziare il percorso oppure si è già cominciato ad assumere i farmaci e quindi si ha bisogno di un maggiore sostegno. Si può decidere un tema per la festa, oppure no… Scontata, ma molto diffusa, l’idea delle uova di gallina a simboleggiare gli ovuli. C’è poi chi organizza pure giochi a tema, come quello di distruggere un finto orologio per far vedere che il congelamento delle uova serve a eliminare il problema femminile del cosiddetto “orologio biologico”.

Differenza tra egg freezing party ed egg shower

Infine, c’è anche chi ci tiene a distinguere tra egg freezing party ed egg shower. Le prime sono generalmente ospitate dalle cliniche per la fertilità ed hanno uno scopo educativo, per cui includono una sessione di domande e risposte con operatori sanitari oppure con donne che hanno già iniziato il percorso di congelamento degli ovuli, in modo da sensibilizzare e dare informazioni sul tema. L’egg shower, invece, è una festa privata organizzata dalla diretta interessata oppure dalle sue amiche. In fondo, quello che conta è festeggiare.