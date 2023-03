Quanto ci piace farci coccolare da TikTok

Scrollando la bacheca di TikTok si scoprono le piccole manie personali di tante persone, che amano raccontarsi sui social. Ma, ancora di più, stupisce il numero di follower che questi video riescono a catturare. C’è chi mette in ordine le scorte di cibo nel frigorifero (#fridgerestock), chi organizza l’intera casa con estrema attenzione, in stile Marie Kondo (#homeorganization o #refill), chi pulisce l’automobile in maniera maniacale (#cardetailing). E non è finita: c’è chi osserva gli oblò della lavatrice girare senza sosta (#spinwash), chi studia le altre persone che si schiacciano i brufoli e i punti neri (#pimplepop) e chi ama vedere oggetti che vengono distrutti in vari modi, per esempio dalla pressa idraulica (#hydraulicpress), oppure pile di oggetti che franano a terra fragorosamente.

Che cosa significa l’hashtag #ASMR su TikTok

Perché questi video hanno così successo? Perché ci piace guardarli? Chi li pubblica li accompagna con hashtag come #satisfaying, #relaxing, #cozyvibes oppure #ASMR (autonomous sensory meridian response; letteralmente “risposta sensoriale meridiana autonoma”), termine che indica una particolare sensazione di rilassamento mentale da parte di chi la vive.

True-News.it lo ha chiesto ad Alessia Romanazzi, psicologa psicoterapeuta (su Instagram @iononmistresso), autrice del libro “Lascia il freno a mano delle tue emozioni” (Ed. Cairo), che individua principalmente due tipologie di video. In primis quelli sul riordino e sulla pulizia, che “restituiscono un’idea di calma e un senso di padronanza, di ordine interiore. Risultano emotivamente utili soprattutto quando la situazione intorno a sé fa sentire agitati, impotenti, scossi”.

In pratica, si osserva l’ordine fuori per calma dentro di sé, come spiega anche nel podcast Tv Therapy, in particolare nell’episodio 61, “Quello dove capiamo perché riordinare aiuta a calmare la rabbia, anche attraverso le serie tv”. Un discorso valido anche per i social.

La seconda tipologia di video è quella relativa ai rumori e alla distruzione degli oggetti, che alcune persone associano a sensazioni gradevoli e rilassanti, connesse ad esperienze pregresse di cura, vicinanza e legame sociale. Al contrario, altre persone li trovano assolutamente fastidiosi. “Potrebbe dipendere da cause di predisposizione fisiologica o, anche in questo caso, da episodi del passato che ci fanno associare certi rumori a sensazioni negative”. Si pensi, ad esempio, a chi soffre di misofonia, ovvero a chi ha una reazione (apparentemente) ingiustificata di rabbia, ansia o addirittura panico quando sente uno o più suoni, indipendentemente dal fatto che essi siano forti o deboli o dalle specifiche caratteristiche acustiche.

Perché guardiamo chi riordina il frigo o la casa su TikTok

Ad accomunare questi video è la loro funzione di autoregolazione emotiva. “Quando necessitiamo di regolare il volume di un’emozione, ad esempio perché troppo bassa, come nel caso della noia, oppure troppo alta, come quando proviamo una forte rabbia o tristezza, possiamo ricorrere a strategie di pensiero, strategie di vicinanza sociale oppure a strumenti come questi video”, sottolinea Romanazzi. “Alcuni studi in ambito neurofisiologico, pur ancora in fase iniziale e con alcuni limiti, indicano la presenza, in alcune persone, di una risposta fisiologica mista dinanzi a queste immagini: una frequenza cardiaca più bassa e un piccolo aumento della sudorazione. Ciò significa che l’esperienza ASMR è contemporaneamente calmante ed eccitante, non in termini sessuali. Ed è proprio ciò che avviene nel bonding, ovvero nel legame di attaccamento e di vicinanza, il quale favorisce una regolazione delle emozioni: in pratica, il rapporto con l’altra persona ti mantiene attivo in modo vitale, ma ti calma. Quindi, è come se questi video su TikTok fungessero da coccola”.

Quando questo meccanismo è funzionale e quando invece rischia di sfociare nel patologico? “Il loro uso – conclude Romanazzi – è disfunzionale, come avviene con le ossessioni, quando diviene pervasivo ed eccessivo, ossia quando il ricorso a questi video è l’unica strategia utilizzata per calmarsi o quando si fatica in modo massiccio a staccarsi da essi”.