Chi è Taghera, da TikTok alla Zanzara: l’artista di “un chilo di bosco”

Il linguaggio con cui descrive le sue avventure erotiche sotto le lenzuola è diventato un tormentone su TikTok: chilo di bosco, cetriolo, azurro principesso, fare sporchezze… Lei è Taghera, artista molto conosciuta su TikTok, dove ha quasi 340mila follower e oltre 8 milioni di like (qui potete vedere i suoi quadri). “Dipingo i quadri con emozioni. Leggo l’anima di una persona e trasferisco l’energia sulla tela. i quadri sono diverse”, scrive di sé sui social. E’ diventata un personaggio grazie ai suoi divertenti racconti erotici, da cui è nata anche una linea di t-shirt, ma anche per le sue ospitate a La Zanzara. Vediamo chi è.

Chi è Taghera

Taghera, che firma le sue opere come Art Taghera, è un’artista kirghisa basata in Italia, i cui dipinti sono stati esposti a livello nazionale. Trae ispirazione “dalle emozioni ricevute, dalla vita sociale, dalle prove e dalle tribolazioni altrui”. Per le sue astrazioni preferisce una tavolozza di colori audaci, utilizzando spesso acrilici e oli su tela.

Taghera è però molto seguita anche come personaggio social, presente su Instagram e su TikTok. Qui racconta la sua vita quotidiana, abbondando di coloriti dettagli quando si tratta di relazioni amorose.

Taghera tra “bosco” e “cetriolo”

Col suo simpatico linguaggio sgarrato confessa di volere “un grosso cetriolo”, per esempio, oppure invita gli uomini “gattivosi” a “non traditare”.

Virale è il video in cui confessa di aver dovuto rinunciare a una notte di passione con un uomo a causa del suo (di lei) “chilo di bosco” lì dove non batte il sole.

Lo scorso weekend invece è stata a casa di un “azurro principesso a fare sporchezza: era sabato sera e il mio buco chiedeva piangendo di andare a bere qualcosa”. Con lei anche il suo fidato cane Gary. Oggi, dopo due giorni di passione, è scappata senza lavare i piatti, approfittandone per disquisire sulla parità di genere.

Ospite a La Zanzara

Ad aumentare la popolarità di Taghera è stata una recente ospitata a La Zanzara in cui ha regalato a Cruciani una sua opera d’arte, fatta con il suo “bosco originale”, e ha tenuto testa a Parenzo che voleva farla parlare di politica. “Ma scusa, Parenzo, questa Zanzara è un trash, tutti scemi vengono qua”, ha detto, passando poi a discutere di arte e degli altri suoi temi… “Tu vuoi dire che io sono botana, lo so, però io sono pazza artista, punto”. E ancora: “Se non ti piace, non ascoltare, punto”.

Taghera: “Omini, ci vediamo all’inferno”

In un altro dei suoi tanti video su TikTok Taghera racconta di volere andare all’inferno per “i tanti uomini e la tanta, tanta sporchezza” che ci si potrà trovare: “Uomini, passione, grosso cetriolo, gattivosi: lì sarà molto divertente, il paradiso è noioso… Omini, ci vediamo all’inferno”.