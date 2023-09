Chi è Martina Strazzer, imprenditrice TikToker: 1,5 milioni di follower e 4 milioni di fatturato

Lei lo mette subito in chiaro nel primo video in evidenza sul suo profilo TikTok: tutto è cominciato con soli 300 euro e una grande voglia di diventare imprenditrice. Oggi, pochi anni dopo, Martina Strazzer è a capo del brand di gioielli da lei fondato, Amabile Jewels, grazie al quale genera un fatturato di 4 milioni di euro e offre lavoro a circa 15 persone (donne) sotto i 30 anni, dalla grafica alla logistica. Numeri che sono cresciuti di pari passo con i suoi follower: oltre 700mila su Instagram e più di 1,5 milioni su TikTok, dove ha oltre 121 milioni di Mi piace. La storia di Martina Strazzer dimostra infatti come da TikToker si possa diventare imprenditrice e viceversa, perché nel suo caso il social ha contribuito alla nascita della sua attività, la quale ha a sua volta favorito il moltiplicarsi dei fan.

Chi è Martina Strazzer

Martina Strazzer, classe 2000, è un’influencer, creator ed imprenditrice modenese di origini bulgare. La sua avventura inizia nel 2019 nella sua cameretta con un budget di soli 300 euro: “Volevo avviare un’attività tutta mia, ma non avevo soldi e i miei genitori non avevano intenzione di supportarmi”, ha raccontato. “Così ho pensato a qualcosa che non richiedesse un grosso investimento iniziale né la presenza di un magazzino, motivo per cui ho subito escluso l’idea di creare abiti e scarpe”.

Come è nata l’idea di Amabile

L’idea dei gioielli sembra la migliore: Martina Strazzer comincia a far produrre il primo modello in un laboratorio orafo della sua città, a cui poi ne seguono altri, sempre basati su suoi schizzi disegnati a matita. Lei li posta su Instagram inizialmente, quindi durante la pandemia passa a TikTok, dove i suoi video diventano virali. La stilista risponde alle domande dei follower e fornisce informazioni per l’acquisto delle creazioni che lei stessa indossa. Con il tempo prende un piccolo magazzino ed avvia una produzione più standardizzata per far fronte alla domanda crescente, anche attraverso l’apertura di un sito web per facilitare gli ordini e le transazioni.

Perché Martina Strazzer piace

Oggi Martina Strazzer ha 11 buchi alle orecchie, attraverso i quali mostra le sue collezioni in argento oppure in oro, a prezzi accessibili, e il suo brand Amabile, dal nome della sua bisnonna, è diventato il simbolo di una storia che molti hanno trovato ispirazionale, perché è la dimostrazione di come si possa avviare un’attività imprenditoriale basandosi su intuito, volontà, creatività e ottima capacità di gestione social. Tra le ultime idee di marketing, per esempio, quella di creare un calendario dell’Avvento e quella di un contest per vincere un viaggio di una settimana alle Maldive insieme a lei.

Prossimo obiettivo

L’obiettivo, ora, è quello di sbarcare dal web al territorio, attraverso l’apertura di pop-up store oppure di accordi con i rivenditori, ma anche quello di diffondere un messaggio di empowerment femminile. “Noi donne siamo abituate a sentirci dire che non si può fin da quando siamo piccole. Ancora oggi, quando conosco una persona, questa dà per scontato che l’azienda sia di mio padre e sbarra gli occhi quando spiego di essere io la fondatrice. Una donna, in questo campo, parte sempre 20 passi indietro”.