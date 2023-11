Viaggi 2024, in America per l’eclissi solare dell’8 aprile: boom di astroturisti

8 aprile 2024. Segnatevi questa data in agenda. Potrebbe essere l’occasione per fare un viaggio in Messico, Stati Uniti, Canada o in alcune parti dell’America centrale e del Sud per assistere a un evento rarissimo: un’eclissi solare totale.

Dal Messico al Canada passando per gli Usa

Uno spettacolo incredibile, soprattutto se il cielo sarà sereno. Durerà circa 4 minuti e 28 secondi e si potrà vedere in luoghi e tempi diversi, come spiega la Nasa. Tempo permettendo, la prima località del Nord America continentale che sperimenterà la totalità del fenomeno sarà la costa pacifica del Messico intorno alle 11:07 PDT (Pacific Daylight Time). Il percorso dell’eclissi continuerà dal Messico, entrando negli Stati Uniti in Texas e viaggiando attraverso Oklahoma, Arkansas, Missouri, Illinois, Kentucky, Indiana, Ohio, Pennsylvania, New York, Vermont, New Hampshire e Maine. L’eclissi entrerà in Canada nell’Ontario meridionale e proseguirà attraverso il Quebec, il New Brunswick, l’Isola del Principe Edoardo e Cape Breton. Uscirà dal Nord America continentale sulla costa atlantica di Terranova, in Canada, alle 17:16.

Eclissi solare 8 aprile 2024: come sarà

Durante l’eclissi, oltre a vedere un completo allineamento tra il sole, la Terra e la luna, si potrà assistere a vari altri fenomeni collegati, tra cui un improvviso calo di temperatura, il cambiamento di direzione e di intensità del vento, la comparsa di stelle e pianeti in un cielo sempre più scuro, le variazioni cromatiche all’orizzonte e il comportamento notturno degli animali. Mediante un telescopio munito di filtro solare, sarà inoltre possibile scrutare le protuberanze solari, ossia eruzioni di gas che si manifestano lungo il bordo del Sole.

Il confronto con quella del 2017

L’eclissi totale nordamericana del 2024 si distinguerà rispetto a quella del 2017, che era stata la prima dopo 40 anni, perché sarà più lunga e visibile a più persone. L’ultima eclissi solare totale di tale portata si era verificata nel lontano 1918 e bisognerà attendere fino al 2045 per vederne un’altra.

Astroturisti: boom di prenotazioni

Il sole e la luna offriranno uno spettacolo incredibile ad almeno 30 milioni di americani, rispetto ai 12 milioni del 2017, ma non solo a loro: è scattata in tutto il mondo la corsa degli astroturisti che vogliono vedere questo fenomeno unico. Molti alberghi hanno già comunicato il tutto esaurito, mentre in altri i prezzi si stanno alzando per sfruttare il momento.

Per vedere il fenomeno non ci saranno posti “brutti” all’interno del percorso dell’eclissi solare, anche se ovviamente ci si dovrà assicurare di essere da qualche parte con una visuale libera del cielo. L’ideale potrebbe essere la cima di una collina o di una montagna, che offre un interessante spettacolo a 360 gradi, ma bisognerà prestare attenzione alle reazioni degli animali selvatici, che potrebbero confondersi.

Gli eventi per l’eclissi solare 8 aprile 2024

Per un’esperienza ancora più memorabile, i viaggiatori potrebbero prendere in considerazione città come Austin e Little Rock, che ospiteranno eventi, spesso in stadi o campi all’aperto. Coloro che invece vogliono davvero approfondire l’aspetto scientifico potrebbero prendere in considerazione un viaggio in una delle tre città con cui la NASA sta collaborando: Kerrville, Texas; Indianapolis, Indiana; e Cleveland, Ohio. Lì saranno pianificate aree di osservazione di gruppo e ci saranno esperti sul posto per “coinvolgere il pubblico e condividere il modo in cui la NASA studia il sole e utilizza tali informazioni per comprendere il suo impatto sulla Terra, in tutto il nostro sistema solare e oltre”. secondo una dichiarazione.

Il vero jolly, comunque, sarà il tempo. Se nuvoloso, l’eclissi non sarà visibile: in genere ad aprile, secondo i registri NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), le aree del sud e del sud-ovest sono le più secche, mentre il nord-est è il più piovoso, quindi vale la pena di tenerne conto se ha intenzione di prenotare un volo dall’Italia per vedere l’eclissi.