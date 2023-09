Chi è Luciano Spinelli, (ex) baby fenomeno del web tra bullismo e coming out

Su True-News continua la galleria dei “nuovi mostri” di TikTok, per dirla con Dino Risi: una serie di personaggi italici che hanno successo su questo social e che, attraverso la loro storia, raccontano uno spaccato sociale e culturale del nostro Paese

Ha poco più di vent’anni, ma quasi 8 milioni di follower: con la sua storia Luciano Spinelli mostra come TikTok sia ormai il nuovo trampolino di lancio per i giovanissimi come lui, che ha saputo intuirne i meccanismi quando aveva solo 15 anni. Vediamo chi è Luciano Spinelli e qual è la sua storia.

L’inizio di una carriera “per caso”

Luciano Spinelli nasce il 14 luglio 2000 a Monza, sotto il segno del Cancro. Dice di essere molto timido, ma il palcoscenico digitale si rivela l’ambiente ideale per esprimere se stesso. Nel 2015 fa la sua comparsa su YouTube, iniziando a creare contenuti per il web. Due anni dopo debutta sull’allora popolare piattaforma musical.ly (oggi TikTok), diventando rapidamente un fenomeno della Rete. Il suo successo cresce rapidamente, portandolo nel 2020 a essere selezionato da Forbes come uno dei 100 italiani influenti sotto i 30 anni, presente anche sulle altre piattaforme come Twitter, Facebook e Instagram.

Oggi è uno dei tiktoker italiani più seguiti: scorrendo la sua bacheca, si alternano video in cui racconta la sua vita privata a video ironici in cui esibisce le sue doti da “muser”, termine con cui si indica una persona abile nel karaoke muto tipico di musical.ly, in cui si sincronizza il movimento delle labbra sulle parole di una canzone.

Non solo social media per Luciano Spinelli

Oltre al suo successo online, Luciano Spinelli esplora ben presto il mondo dell’editoria con la pubblicazione di due libri, che ha permesso ai suoi follower di conoscere meglio la sua storia e le sue emozioni: “Insieme. Il mio diario nelle vostre mani” (Rizzoli) nel 2017 e “Per Sempre” (Rizzoli) nel 2019. Nel 2020 dà vita a un proprio brand, una linea di abbigliamento chiamata Better Than the Hype. Nel 2021 presta la sua voce ad uno dei personaggi del film Disney Pixar LUCA e a Pugsley nel film animato “La Famiglia Addams 2”, mentre nel 2022 collabora con X Factor come ospite alle dirette dalla TikTok LIVE room, condotte dal creator Pietro Morello, oltre ad essere protagonista di campagne pubblicitarie e altri programmi tv.

Il coming out e il supporto alla comunità LGBTQ+

Nel giugno 2021 Luciano Spinelli ha fatto coming out come gay attraverso un video pubblicato su YouTube. “Ho capito chi sono e ho imparato ad amarmi e apprezzarmi, sono orgoglioso di me stesso. Non c’è niente di sbagliato. Sono gay ma, prima di tutto, sono Luciano”. Questo gesto è stato importante non solo per lui, ma anche per molti giovani che hanno trovato ispirazione nelle sue parole. Come ha spiegato, avrebbe voluto condividere la sua verità prima, ma aveva paura delle etichette. Tuttavia, il supporto della sua famiglia e degli amici lo ha aiutato a diventare più sicuro di sé e orgoglioso della sua identità. Oggi è fidanzato con Federico e su TikTok racconta e mostra momenti della sua vita di coppia.

“Il mio coming-out sui social è stato importante – ha dichiarato in un’intervista a Gay.it – perché nasceva dalla volontà di dare una mano a chi ne aveva bisogno. Per questo ho deciso di farlo tramite il disegno: il mio obiettivo era quello di comunicare sia ai più grandi che ai più piccoli come ognuno di noi affronta quel periodo di accettazione del sé, così da renderlo meno pauroso agli occhi di chi ci sta ancora passando o delle persone che li circondano”.

La lotta al bullismo

Un altro tema che, prima ancora, ha fatto conquistare a Luciano Spinelli il sostegno di molti follower è stato il bullismo, che ha affrontato sin dai tempi della prima elementare. Ne ha parlato apertamente in uno dei suoi video su YouTube nel 2016, condividendo come sia stato preso di mira per il suo aspetto dai suoi compagni di classe. Un difficile periodo che ha contribuito a plasmare la sua determinazione e a spingerlo a diventare un sostenitore nella lotta contro questa forma di violenza.