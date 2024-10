Amazon “sfida” Mentana: maratona in diretta per le elezioni Usa

Se siete tra gli affezionati delle maratone Mentana, il prossimo 5 novembre potreste essere tentati di tradirlo con Prime Video, che trasmetterà in streaming il suo “Election Night Live with Brian Williams”, uno speciale di una notte, in collaborazione con White Cherry Entertainment, che fornirà risultati e analisi elettorali ai clienti della piattaforma. L’appuntamento è per il 5 novembre 2024, a partire dalle 23 ora italiana (le 17 a New York). Lo speciale sarà visibile in inglese per i clienti Amazon nella maggior parte dei paesi in cui Prime Video è disponibile, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno un abbonamento Prime.

Amazon lancia così una nuova sfida alla tv tradizionale, trasmettendo per la prima volta un programma di informazione in diretta.

Elezioni Usa su Amazon Prime Video

Il conduttore e giornalista Brian Williams, che ha lavorato a lungo per NBC News (fino al 2021) e ha 41 anni di carriera alle spalle, sarà affiancato live da vari ospiti, tra cui importanti commentatori, che rappresenteranno una vasta gamma di background e punti di vista, in modo da “assicurare la massima imparzialità”, come dichiara Amazon. Insieme analizzeranno i risultati in tempo reale, facendo riferimento anche a “fonti di notizie di terze parti, appartenenti a tutte le affiliazioni politiche”.

“Prime Video fornisce già ai clienti l’accesso a una programmazione che diverte, informa e coinvolge, comodamente offerta in un’unica app: ora è entusiasta di ospitare Brian Williams per un evento speciale come la notte elettorale”, ha affermato Albert Cheng, VP, Responsabile di Prime Video.

La sfida di Amazon alla tv

Questo speciale per la notte elettorale segna un momento importante nella storia di Amazon, che già da tempo ha avviato la produzione di serie tv e la trasmissione di programmi tv.

In particolare, per quanto riguarda il settore dell’informazione Prime Video offre una varietà di canali di notizie gratuiti tramite la scheda TV in diretta, tra cui ABC News Live, CBS News 24/7, CNN Headlines, LiveNOW from FOX, NBC News Now, Noticias Univision 24 ore su 24, 7 giorni su 7, Reuters e The Washington Post Television.

A proposito di sport, invece, dal 2022 la piattaforma trasmette in diretta le partite del giovedì sera della Nfl (Thursday Night Football), mentre lo scorso luglio ha firmato un accordo sui diritti per 66 match della Nba a partire dalla stagione 2025-26, con durata di 11 anni.