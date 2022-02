Diversità, inclusione e impegno sociale: nuove assunzioni in Verisure

In Verisure previsti 300 nuovi posti di lavoro per il 2022 all'interno di una struttura dinamica, inclusiva e socialmente impegnata

Verisure Italia annuncia il piano assunzioni 2022: 300 nuovi posti di lavoro in tutta la Penisola. L’obiettivo è creare un team di 3.000 collaboratori entro il 2025 e offrire il miglior servizio di sicurezza possibile a un numero sempre maggiore di persone.

Con 4 milioni di clienti e oltre 20.000 dipendenti in 16 Nazioni, Verisure – multinazionale leader in Europa e Italia nel settore degli allarmi monitorati per case e negozi – sta investendo da 8 anni nel nostro Paese e nei cittadini per portare il proprio servizio di Alta Sicurezza a famiglie e attività commerciali.

In Italia dal 2013, Verisure ha creato circa 2.000 posti di lavoro in 13 regioni, aprendo uffici in 55 province.

Mentre la pandemia sta purtroppo continuando a colpire l’economia italiana e i posti di lavoro con una scesa annuale del tasso di occupazione del -2% e un delta 2021/2020 del -4,1% di lavoratori (dati Istat 2021), Verisure prosegue invece il proprio trend positivo:

il ritmo di crescita medio di 350 nuovi ingressi l’anno registrato nell’era pre-Covid è stato mantenuto anche nel “biennio Covid”, confermando i forecast di sviluppo aziendale;

registrato nell’era pre-Covid è stato mantenuto anche nel “biennio Covid”, confermando i forecast di sviluppo aziendale; rispetto ai 300 nuovi posti di lavoro annunciati a inizio 2021, l’azienda ha chiuso l’anno con +350 ingressi;

negli ultimi due anni, Verisure si è espansa nelle Marche, Puglia, Sicilia, Friuli-Venezia Giulia e Umbria, passando da 8 a 13 regioni a cui offrire una maggior sicurezza e nuovi posti di lavoro;

Per il 2022, sono previsti oltre 300 nuovi ingressi tra headquarter romano e territorio, tra cui:

60 nuove figure di customer care e contact center, molti dei quali in telelavoro dal Sud Italia;

30 specialist e 10 stageur per le funzioni centrali in HR, Marketing, Finance, Operation, Sales e Legal;

30 nuove Guardie Giurate per la Centrale Operativa di Roma;

30 manutentori sul territorio;

oltre 150 consulenti commerciali da formare per i ruoli di Esperti di Sicurezza.

“Entro il 2025, avremo espanso il nostro servizio di sicurezza sul 90% del territorio italiano” – ha dichiarato il Managing Director di Verisure Italia – Stefan Konrad Mendez. “Potremo contare su un team di 3.000 dipendenti e collaboratori per proteggere più di mezzo milione di famiglie e attività commerciali in Italia. Ad oggi, sono circa 195.000 le realtà commerciali e i privati che si affidano a Verisure nel nostro Paese“.

LA POLITICA OCCUPAZIONALE DI VERISURE

“L’attenzione verso le nostre persone, – spiega Dalila Ferraioli, HR Director di Verisure Italia – garantire un ambiente di lavoro sicuro e far sì che le persone si sentano nella condizione di poter esprimere il proprio potenziale genera energia e innovazione, fondamentali per rispondere sempre meglio ai bisogni dei nostri clienti.

Ci impegniamo a valorizzare le risorse al meglio con piani di sviluppo strutturati, momenti di feedback, opportunità di crescita professionale in un ambiente di lavoro meritocratico, collaborativo e internazionale nonché all’avanguardia nell’impegno sociale”.

Verisure si distingue per un ambiente giovane e internazionale, basato sulla diversità, l’inclusione e l’impegno sociale, dove formazione e crescita, sia professionale che personale, sono la chiave del successo dell’azienda.

La parità di genere aziendale, ad esempio, è oggi un dato di fatto: le donne rappresentano il 46% dei dipendenti e il 52% delle posizioni manageriali.

Un tema molto caro all’azienda, tanto da essere inserito tra i cardini dell’impegno in ottica CSR: Verisure è, infatti, certificata «azienda attivista per le donne» dalla Onlus “Differenza Donna”.

L’azienda vanta, inoltre, un’ampia rappresentanza di giovani talenti e fa della collaborazione intergenerazionale un valore aggiunto. In media, il 65% dei nuovi assunti appartiene alla fascia d’età 24-35 anni. Il 90% dei giovani inseriti in stage viene confermato.

L’attenzione ai giovani si unisce poi a quella della formazione, caratterizzata da un ricco programma per il 2022 composto di Career Day e project work universitari grazie alle partnership con le migliori Università e Business School sul territorio.

La formazione offerta è continua e specifica per ruoli, realizzata con il supporto di enti formativi esterni, piattaforme di digital learning, percorsi erogati da coach interni, accademie interne specialistiche, avanzati programmi di sviluppo manageriale e job rotation.

Solo nel 2021, ad esempio, sono state dedicate 12.000 ore alla formazione dei nuovi ingressi sul territorio in qualità di specialisti di sicurezza, 1.800 ore per la certificazione di oltre 440 Esperti di Sicurezza e 1.500 ore di Sales Academy, l’esclusiva accademia Verisure dedicata alla crescita professionale nell’area sales.

COME CANDIDARSI

È possibile consultare le posizioni aperte e candidarsi direttamente sul Career Site di Verisure (https://lavoro.verisure.it/) oppure sui principali portali lavoro, come LinkedIn e Indeed.