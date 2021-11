Winter glamping, il campeggio di lusso anche d’inverno

I contagi in Italia e in tutta Europa ricominciano a salire, ma la voglia di viaggiare aumenta, magari trovando soluzioni che garantiscano distanziamento sociale e vita sociale in mezzo alla natura. Le strutture all’aperto si sono già rivelate una delle tendenze preferite dagli italiani per l’estate 2021, come rilevato da Pitchup.com, portale europeo per la ricerca e la prenotazione di alloggi outdoor, che ha registrato un notevole aumento rispetto all’anno precedente: +121% per quanto riguarda le prenotazioni di campeggi in Italia e +21,9% di nuovi utenti italiani sulla piattaforma.

Winter glamping tra tende e chalet

Attenzione, però… Se siete viaggiatori pigri, e pensate che il campeggio non faccia per voi, una soluzione c’è: il glamping, parola che nasce dall’unione di “glamour” e “camping”. Di fatto, un campeggio di lusso, in stile resort, per visitare perfino i luoghi più selvaggi del pianeta senza rinunciare ai comfort. Tende, lodge safari, mobile home, chalet e case sugli alberi sono super confortevoli e lussuosi.

Un’idea particolarmente adatta all’estate, ma che si può sperimentare anche d’inverno grazie alla variante “winter glamping“. Servirà un pizzico in più di spirito d’avventura, ma l’esperienza invernale può regalare momenti emozionanti, avvolti dai rami degli alberi ormai spogli, circondati dai colori dei tramonti freddi e dal fascino delle notti stellate quando il cielo è limpido.

Winter glamping in Italia: dove?

Ecco qualche idea per fare winter glamping. Per esempio, in una bubble room, come quelle di Satriano di Lucania, in Basilicata: una camera trasparente come una bolla di sapone, confortevole come un hotel di design, affascinante come una tenda in mezzo al bosco. Ce ne sono in tutta Italia, dal mare alla montagna. Sono la soluzione ideale per dormire a stretto contatto con la natura e avere il cielo in una stanza.

Oppure c’è la Cablewayroom a Selvino, in provincia di Bergamo, nata dalle ceneri di una vecchia cabina della funivia. La struttura è composta da 2 piani: al primo potete sistemare i vostri bagagli e fare la colazione seduti sulle altalene inserite come sedie; al secondo, accessibile tramite una scaletta interna, si trova la stanza da letto panoramica con pareti in vetro e materasso ad acqua. Entrambi i piani hanno riscaldamento a pavimento, quindi d’inverno nessun problema nemmeno per i più freddolosi.