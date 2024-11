TikToker italiani più seguiti: chi è Alice Mordenti, che supera Khaby Lame

Clamoroso ribaltone tra i Tiktoker italiani: dopo un lungo periodo di dominio incontrastato, Khaby Lame non è più al primo posto. Alice Mordenti, infatti, accelera e lo sorpassa, guadagnando la vetta della classifica. Chi è la tiktoker che ha osato rompere il primato del giovane di Chivasso?

Alice Mordenti sorpassa Khaby Lame

A decretare il “ribaltamento”, innanzitutto, è l’ultimo aggiornamento della classifica dei Top 15 Influencer Italiani, realizzata da Sensemakers per Primaonline: Alice Mordenti passa in prima posizione.

Attenzione, però: stiamo parlando del numero di interazioni, non di follower. Khaby Lame ha sempre la forza dei suoi 162,5 milioni, a cui si aggiungono ben 2,5 miliardi di ‘Mi piace’. Alice Mordenti è molto lontana da queste cifre: per lei 1,2 milioni di follower e 83,7 milioni di like. Nell’ultimo periodo, però, la tiktoker ha messo a segno una crescita dell’8% per quanto riguarda visualizzazioni, like, commenti e condivisioni. Un risultato notevole, considerando che ha un seguito di follower tutti italiani, a differenza di Khaby Lame, ormai conosciuto a livello in tutto il mondo.

Chi è Alice Mordenti

Alice Mordenti è una giovanissima creator: è nata il 5 novembre 2010, quindi ha da poco compiuto i 14 anni, abiti a Milano e ha una sorella. Su TikToker posta molto frequentemente video in cui appare da sola, spesso nella sua cameretta, davanti allo specchio. E’ una tiktoker di poche parole: di solito solito canticchia e balla sulle note dei brani musicali che mette in sottofondo. Quando parla, racconta la sua vita quotidiana, dalla beauty routine alla scuola, dalla danza agli amici, fino agli eventi a cui viene ormai invitata a partecipare come ospite (ha pure un manager che la segue…).

Oltre a TikTok, Alice Mordenti è presente su Instagram (@alicemme9) e anche su YouTube (/@alice.mordentiofficial)

Alice Mordenti e Domenico Esposito

Sicuramente Alice Mordenti piace a tanti suoi coetanei per la sua personalità coinvolgente e per la sua spontaneità, ma questo non spiegherebbe il successo messo a segno dalla giovane nelle ultime settimane. Ad aver suscitato tutto questo hype è infatti un aspetto ben preciso della sua vita, ovvero la sua relazione con Domenico Esposito, che lei chiama “bimbo”. Classe 2007, Domenico Esposito è a sua volta un tiktoker, vive a Napoli e sogna di fare il calciatore (attualmente gioca nel Sorrento).

Come racconta l’informatissimo Webboh, i due tiktoker si sono “frequentati” per un po’ di tempo a distanza, poi nell’ultimo periodo si sono incontrati di persona. Prima lei è andata a Napoli, poi lui l’ha raggiunta a Milano. La relazione è stata ufficializzata dagli stessi ragazzi, che hanno condiviso post da milioni di visualizzazioni e di like, raccontando queste loro “esterne” alla Uomini e Donne.

Insomma, che si tratti di carta stampata, tv o web, una cosa è certa: il gossip tira sempre…