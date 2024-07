Chef stellato e cameriere robot: dal 2025 si va a cena nello spazio

Nell’era di Tinder, il romanticismo non è scomparso, anzi. Parola delle migliaia di coppie innamorate che cercano location spettacolari per farsi la promessa di restare insieme per tutta la vita. In questo caso si potrebbe proprio dire location stellare, o spaziale, tra l’altro: perché a partire dal 2025 infatti, sarà possibile fare una proposta di matrimonio durante una cena intima a 35 km di altitudine. A bordo di una capsula trasportata da un pallone stratosferico, si potrà gustare un menù preparato da uno chef stellato francese e servito da un robot dotato di intelligenza artificiale. Che dire… Insomma, alle forme di “turismo estremo” già esistenti nel mondo ora si aggiunge anche questa variante.

Proposte di matrimonio spettacolari

L’idea arriva dall’agenzia ApoteoSurprise, specializzata nella realizzazione di proposte di matrimonio straordinarie, che ha sede a Parigi. Fondata nel 2006 da Nicolas Garreau, ingegnere aeronautico di formazione, offre online30 scenari romantici, tra cui l’apparizione della carrozza di Cenerentola con la sua scarpetta magica, una pioggia di 1000 rose su uno yacht durante una cena-crociera, l’invio di una colomba messaggera a domicilio o un giro in limousine con un messaggio d’amore proiettato ai piedi della Torre Eiffel. Queste scenografie hollywoodiane, disponibili a partire da 290 euro, hanno conquistato in 18 anni di attività oltre 2000 coppie innamorate, tra cui numerosi personaggi famosi come capi di Stato, attori americani, star televisive e giocatori della nazionale francese di calcio.

Cena romantica nello spazio: come funziona

Come funzionerà l’idea della cena romantica nello spazio? All’arrivo allo spaceport, un pilota accoglierà la coppia e la inviterà a salire a bordo di una capsula spaziale sferica e futuristica, dotata di ogni comfort e delle più avanzate attrezzature. Al centro della cabina, una tavola sarà elegantemente apparecchiata, come nei più raffinati ristoranti parigini.

A quel punto gli innamorati faranno la conoscenza di StellarEmbrace, robot dotato di AI, sviluppato da ApoteoSurprise in collaborazione con una start-up britannica, il quale saprà adattarsi alle emozioni e ai desideri della coppia, offrendo un’interazione molto personalizzata. Trasportata da un pallone stratosferico gonfiato a elio, la capsula pressurizzata inizierà una salita tranquilla di due ore, offrendo viste mozzafiato della Terra attraverso immense vetrate panoramiche a 360 gradi.

A un’altitudine di 35 chilometri, il modulo spaziale sovrasterà il 99% dell’atmosfera, permettendo alla coppia di contemplare la curvatura della Terra, il suo alone azzurro e l’oscurità totale dello spazio. Come hanno fatto solo 600 astronauti prima di loro, gli innamorati vivranno il cosiddetto “overview effect”, un cambiamento cognitivo che ridefinirà la loro visione del mondo e li connetterà all’umanità intera.

La coppia si accomoderà a tavola e, per tre ore, il robot servirà una cena gourmet di cinque portate con vini e champagne, appositamente preparata per l’occasione da un celebre chef francese con due stelle Michelin. La playlist in sottofondo? Conterrà brani emblematici come “Space Oddity” di David Bowie, “Across the Universe” dei Beatles e “Walking on the Moon” dei Police.

Dopo il dessert, che coinciderà anche con il momento della proposta di matrimonio, la capsula inizierà una lenta discesa per tornare sulla Terra.

Quanto costa una cena romantica nello spazio

A questo punto la domanda sorge spontanea: quanto costa organizzare una cena così spaziale? Sul sito di ApoteoSurprise è facilmente consultabile l’intero listino prezzi: in questo caso si parla di 750.000 euro. Volete rimanere su questo genere, ma spendere meno? Con 4.990 euro potete inviare nella stratosfera un dispositivo che mostrerà la proposta di matrimonio e presenterà l’anello di fidanzamento, fissato ad un pallone sonda e lanciato nell’aria da professionisti dell’esplorazione spaziale.

Proposta di matrimonio intorno alla Luna

Se invece non badate a spese, c’è anche l’opzione di fare una proposta di matrimonio intorno alla Luna: un sogno che diventerà realtà a partire dal 2027, quando le coppie più audaci potranno vivere una delle settimane più incredibili della storia dell’umanità partendo dal Kennedy Space Center a Capo Canaveral, in Florida! Prima di partire, però, si verrà valutati per la salute e la forma fisica, e si sarà addestrati per tre mesi da professionisti dell’aeronautica con sessioni di cardio-training, centrifughe, voli parabolici a bordo di un Boeing 727, e tattiche di gestione dello stress, così da essere pronti ad affrontare ogni situazione durante il viaggio.

Una volta pronte, le coppie avranno la possibilità di esplorare oltre 500.000 chilometri nello spazio, in un’epopea simile alla mitica missione Apollo 8 del 1968, dove “l’amore e la scienza si uniscono per creare la proposta di matrimonio più pazza ed eccezionale degli ultimi 13,8 miliardi di anni”, assicura ApoteoSurprise.