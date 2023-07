Una vita in vacanza, anzi in crociera: in mare per tre anni attraversando 7 continenti

Il 1° novembre 2023 prenderà il via la crociera dei record: un viaggio di tre anni per fare il giro del mondo

Sembra un sogno e invece è realtà. Una crociera di tre anni in giro per il mondo, alla ricerca di una vacanza eterna, ad un prezzo relativamente abbordabile. La data da segnare sul calendario per gli amanti dei viaggi è il 1° novembre 2023, quando – dopo qualche difficoltà ormai superata – la gigantesca nave MV Lara inizierà il suo viaggio.

“Naviga, vivi, lavora ed esplora il mondo dalla tua casa in mare” è il claim di “Life at Sea Cruises”, progetto di proprietà e gestione a cura di Miray Cruises, una società con una storia di 30 anni di attività nell’Egeo.

Come sarà la nave da crociera

La nave – costruita nel 2003 e attualmente operativa per un’altra compagnia di crociera – ha 627 cabine con una capacità di 1.266 passeggeri, ma è prevista la vendita di un massimo di 532 cabine, ovvero circa l’85%, per mantenere spazio a bordo. “Abbiamo esaminato molte navi diverse e ci è piaciuta la disposizione di questa”, ha spiegato alla CNN Kendra Holmes, CEO di Miray Cruises. “Ha molti spazi pubblici, coperti e scoperti, ristoranti e bar, una piscina, una pista da corsa e un ponte in cima per guardare le stelle: è fondamentale non sentirsi rinchiusi in una cabina per tre anni”.

In crociera per 3 anni: itinerario e costi

Qualche numero? 7 continenti attraversati per un totale di 135 paesi, 1001 giorni, 375 porti, 13 meraviglie del mondo visitate e quasi 210.000 km percorsi, dalle Maldive alle Hawaii, dai Caraibi all’Australia, dalla Nuova Zelanda alla Terra del Fuoco (qui l’itinerario dettagliato). Si attraverserà l’equatore per ben 6 volte e si esploreranno più di 100 isole tropicali. Il costo? Si parte da 29.999 dollari all’anno (circa 28.000 euro) a persona all inclusive, quindi l’intero viaggio costerebbe circa 84.000 euro.

Lavorare in alto mare

Un prezzo elevato, ma non impossibile. Pare che ci si stia avvicinando al 40% di capacità con le prenotazioni attuali, ovvero oltre 200 camere vendute. I passeggeri più facoltosi si godranno tre anni di vacanza, gli altri potranno approfittare della possibilità dilavorare a bordo durante la navigazione grazie alla disponibilità di un grande business center, così da ottimizzare vita lavorativa e vita privata in viaggio: sale riunioni, uffici e lounge relax, oltre a una caffetteria self-service, tutto completo di schermi, apparecchiature per conferenze, stampanti e personale di assistenza. Inoltre, si può usufruire di vantaggi fiscali grazie alla residenza internazionale.

Come sarà la vita a bordo

Tra i servizi offerti, ci saranno visite mediche gratuite, wifi gratuito a bordo grazie al collegamento satellitare Star Link, possibilità di invitare amici e familiari gratuitamente per periodi di 2-3 giorni, aree wellness, biblioteca, sala relax, bar, palestra, lavanderia, corsi di golf e di ballo.