Zlatan Ibrahimovic carica il Milan e chiede “ancora un po’ di pazienza” prima di tornare a giocare. L’attaccante rossonero, infatti, sta cercando di riprendersi dall’infortunio e non vede l’ora di tornare in campo.

Zlatan Ibrahimovic carica il Milan: “Ho ancora fame di vittoria”

In una intervista rilasciata in merito alla sua condizione fisica, Zlatan Ibrahimovic conferma che ha ancora voglia di tornare sul campo per dare una mano alla squadra, e a riguardo è stato chiaro.

“Sto bene – ha infatti affermato – manca ancora un po’ di tempo prima di tornare in gruppo con la squadra ma l’importante è prima stare bene e poi ritornare a giocare. Ai compagni chiedo risultati tutti i giorni, in allenamento come in partita, e anche disciplina. Sarebbe bello arrivare agli ottavi di Champions League ma bisogna pensare impegno dopo impegno, senza dimenticare il campionato. Mi piace avere tanti compagni giovani ed essere investito di tanta responsabilità”.

Ibra, futuro da allenatore?

In merito invece a quello che potrebbe essere il suo futuro, lo svedese sembrerebbe invece pronto ad un futuro da allenatore: “Se dico che voglio farlo, poi dovrò farlo per forza… se pensassi già a fare l’allenatore vorrebbe anche dire che sto pensando di smettere e non è così. Ho ancora fame e il mio desiderio è continuare ad avere successo”.