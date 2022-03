Zelensky in collegamento con il parlamento italiano: dove seguire la diretta

Zelensky in collegamento con il Parlamento Italiano: parla in videoconferenza nella tarda mattinata di martedì 22 marzo il presidente ucraino che nelle ultime settimane, sempre in collegamento streaming, sta incontrando i diversi Paesi dell’Unione Europea.

Nella tarda mattinata del 22 marzo, in diretta da Montecitorio, in collegamento streaming, ci sarà l’intervento del presidente dell’Ucraina Zelensky, che negli ultimi giorno sta incontrando, sempre in videoconferenza, i diversi Stati dell’Unione Europea.

Non sono mancate le polemiche da alcuni politici che hanno deciso di disertare l’aula. Non ci saranno gli ex M5s di Alternativa, il leghista Pillon, la senatrice del misto Granato, la deputata forzista Giannone, quella pentastellata Segneri e Paragone. “Non parteciperemo alla seduta comune delle Camere in cui è previsto l’intervento in tandem in videoconferenza del Presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky e del presidente del Consiglio Mario Draghi. Riteniamo infatti si tratti di una forzatura che non cambia di una virgola lo stato delle cose.

Si tratta solo e soltanto di un’operazione di marketing che non servirà a far cessare le ostilità e non avrà alcuna utilità per la parte offesa”, hanno dichiarato i rappresentanti di Alternativa C’è.

Dove seguire la diretta

L’intervento di Zelensky è programmato per le 11 del mattino. Da Montecitorio partirà il collegamento con Kiev e il presidente ucraino terrà il suo discorso in videoconferenza. I presidenti di Camera e Senato, rispettivamente Roberto Fico ed Elisabetta Casellati, introdurranno il presidente dell’Ucraina, il cui discorso dovrebbe durare circa un 15 minuti per poi passare la parola finale a Draghi.

Il collegamento in diretta potrà essere seguito dai canali streaming della Camera, sia nel sito di Montecitorio, sulla Web Tv, che su altre piattaforme come YouTube. Inoltre, anche su True-News ci sarà l’aggiornamento in tempo reale sul discorso di Zelensky: QUI LA DIRETTA.

