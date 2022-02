Doc 2 stasera non va in onda: perché?

Giovedì 24 febbraio doc 2 non va in onda? Per quale motivo? Ecco con quale programma la fiction è stata sostituita

Cambio di programma per il palinsesto di Rai 1: giovedì 24 febbraio la serie tv Doc 2 – nelle tue mani non andrà in onda.

Doc 2 non va on onda: perché?

Questa sera, giovedì 24 febbraio, la programmazione in prima serata di Rai1 ha subito un ribaltamento dell’ultima ora. Al posto della nuova puntata della fiction Doc 2- Nelle tue mani, andrà in onda uno speciale del TG1 sulla situazione tra Russia-Ucraina, che darà tutti gli ultimi aggiornamenti e farà il punto sulla vicenda della guerra in Ucraina.

Doc 2 – nelle tue mani: quando torna?

Questa sera, 24 febbraio 2022, lo TG1 sulla guerra sulla guerra Ucraina sostituirà la fiction di Doc nelle tue mani. La puntata prevista, invece, è molto probabile che sia rimandata alla prossima settimana, anche se non è ancora stata data comunicazione della Rai del giorno scelto per la riprogrammazione della serie tv.

Gli appassionati della fiction che ha come protagonista Luca Argentero, quindi, dovranno ancora attendere prima di vedere il prossimo episodio. Guerra in Ucraina permettendo.