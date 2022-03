Zelensky attore: la sua serie tv “Servitore del popolo” su La7

Zelensky attore prima di diventare presidente dell’Ucraina. Non molti anni fa, prima della carriera politica, il presidente ucraino si è lanciato nel mondo della recitazione come attore di serie tv.

Zelensky, attore prima di essere presidente dell’Ucraina

Volodymyr Oleksandrovyč Zelensky prima di lanciarsi in politica ha intrapreso la carriera da attore: il suo personaggio era un professore di liceo, insegnante di storia, che per caso diventava presidente nella serie tv – girata in russo – Sluha Naroda, Servitore del popolo.

Sull’onda della serie televisiva, decide di fondare un partito omonimo nel 2017.

La sua serie tv “Servitore del popolo” su La7

Lunedì 4 aprile in esclusiva per l’Italia dalle 21.15 andrà in onda su La7 la serata evento “Servant of the people”, la serie tv che ha come protagonista il Presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky.

“Programmare in esclusiva per l’Italia la serie di Zelensky come stanno facendo le televisioni internazionali è motivo di orgoglio – ha commentato Urbano Cairo Editore di La7 – È importante far conoscere la genesi straordinaria di un leader politico che in questo momento si batte con il suo popolo per la libertà e la democrazia, sotto i riflettori e con l’ammirazione di tutto il mondo”.

I primi episodi saranno presentati da Andrea Purgatori con una serata evento. Mentre il doppiaggio di Vasyl Petrovych, – il personaggio interpretato da Zelensky nella serie- sarà di Luca Bizzarri. La serie tv narra di un professore di un Liceo e la sua inaspettata ascesa a Presidente dell’Ucraina. Una storia profetica, quella raccontata nella fiction, che ha portato in breve Zelensky a diventare lui stesso Presidente del suo Paese e, di lì a breve, ad essere il Capo di Stato al centro del più grande e sanguinoso conflitto nel cuore dell’Europa dalla fine della Seconda Guerra Mondiale.