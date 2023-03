Zelensky, adolescenti a rischio depressione: “La guerra distrugge l’infanzia”

Volodymyr Zelensky lancia l’allarme: “Più di un milione di adolescenti ucraini a rischio depressione, la guerra distrugge l’infanzia”. Il Presidente ucraino parla dei rischi per i giovani del suo paese nel suo messaggio alla nazione: “Migliaia le scuole distrutte”.

Zelensky, rischio depressione per gli adolescenti ucraini: “Infanzie distrutte”

Ieri notte Volodymyr Zelensky si è rivolto nuovamente alla nazione con il suo consueto videomessaggio giornaliero. In quest’ultimo aggiornamento il Presidente dell’Ucraina ha rivolto un pensiero alle nuove generazioni del paese e sull’impatto della guerra con la Russia sul loro futuro. Secondo il leader ucraino, è a rischio la salute mentale di almeno 1.5 milioni di adolescenti: “Rischiano la depressione, l’ansia e altri problemi psicologici. La guerra sta distruggendo l’infanzia dei bambini ucraini. Migliaia di scuole in Ucraina sono state danneggiate o completamente distrutte. Quasi 2,7 milioni di scolari sono costretti a studiare online o in un formato misto”.

Il leader ucraino ammonisce: “Non si può essere mentalmente lontani dalla guerra”

Nel suo messaggio, Zelensky ha poi ricordato al suo popolo, soprattutto a chi è lontano dal fronte, l’importanza di sostenere i soldati: “È sbagliato, è ingiusto, quando i nostri soldati che vengono dal fronte hanno la sensazione che per molti nelle retrovie la guerra sia già finita: per coloro che non sono solo lontani dalla regione di Donetsk o Nikopol, da Saltivka, dalle regioni di confine della regione di Sumy, da Zaporizhzhia. E che sono mentalmente lontani dalle trincee, dal dolore quotidiano degli ucraini”.

“Adesso, così come un anno fa, non si può essere mentalmente lontani dalla guerra.” -afferma il Presidente- “Anche se grazie ai nostri soldati le vere e proprie operazioni di combattimento sono geograficamente lontane da molti. Ora, proprio come un anno fa, è importante che il maggior numero possibile di ucraini aiuti la difesa dello Stato, contribuisca al sostegno mondiale per la nostra vittoria”.