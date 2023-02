Wanda Nara a Belve arriva con Icardi: ecco cosa ha detto la showgirl

Wanda Nara a Belve: la showgirl argentina è l’ospite del programma di Francesca Fagnani che torna in prima serata su Rai 2 da martedì 21 febbraio 2023.

Wanda Nara a Belve arriva con Icardi

Wanda Nara è l’ospite della prima puntata di Belve che torna su Rai 2 in prima serata con la conduzione di Francesca Fagnani. La showgirl argentina, a grande sorpresa della conduttrice, si è presentata in studio con l’ex marito Mauro Icardi. “Pensavo di parlare della fine di un matrimonio, invece si è presentata accompagnata da Icardi” ha detto Fagnani nel corso della presentazione alla stampa di Belve.

Ecco cosa ha detto la showgirl

Una vera sorpresa davvero per tutti. Alla domanda di Fagnani: “State ancora assieme?” lei ha risposto: “Certo siamo una famiglia“. La conduttrice ha replicato: “Per questo weekend, poi chissà”. Ma Wanda Nara : “Stiamo insieme da quando lui aveva 19 anni quindi siamo una famiglia”.

Nell’anticipazione dell’intervista a Belve, Wanda Nara dice: “Lui è mio marito. Stiamo insieme, siamo sempre stati una famiglia. Siamo sposati da quasi dieci anni, per me è una fortuna, per lui non lo so. Speriamo di durare tutta la vita”. Sulla scelta di Icardi di lasciare l’Inter spiega: “Non è stata una scelta sportiva, lo abbiamo fatto per soldi”.