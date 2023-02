Yougurt ritirato dal mercato: l’allarme lanciato dal Ministero della Salute

Yougurt ritirato dal mercato: l’azienda dei prodotti in questione ha pubblicato un comunicato in cui annuncia la notizia. Anche il Ministero della Salute ha pubblicato una nota in cui fa sapere i dettagli dei prodotti ritirati.

Yougurt ritirato dal mercato

Alcuni vasetti di yougurt sono stati ritirati dal mercato. La stessa azienda dei prodotti incriminati ha pubblicato la notizia attraverso un comunicato. “A seguito dei consueti controlli svolti attraverso il nostro sistema di Gestione Qualità abbiamo evidenziato una possibile fragilità del collo del vasetto di vetro, del prodotto Kyr probiotici e vitamina D con data di scadenza 29/03/2023, nei gusti pappa reale, albicocca – miele, e fragola, nelle confezioni 2 x 125g”, fa sapere l’azienda in una nota.

“Il vasetto è prodotto da un fornitore esterno. A titolo precauzionale l’azienda ha deciso di ritirare il lotto dal commercio e invitiamo coloro che hanno acquistato i lotti oggetto del ritiro a non consumare il prodotto e restituirlo al punto vendita per un rimborso. Siamo profondamente dispiaciuti per quanto accaduto, la sicurezza è un elemento fondamentale dell’attività della nostra azienda e sviluppiamo un costante e accurato sistema di monitoraggio e controllo su tutti i nostri prodotti”, conclude il testo.

L’allarme lanciato dal Ministero della Salute

I vasetti di yogurt richiamati sono stati prodotti dall’azienda LNUF Laval Snc nello stabilimento della Zona Industriale des Touches, Boulevard Arago, a Changé, in Francia (marchio di identificazione FR.53.054.005 CE). “Si prega di non consumare il prodotto con la data di scadenza 29/03/2023 e di riportarlo al punto vendita per il rimborso, anche senza scontrino. Precisiamo che il richiamo interessa solo il lotto/scadenza indicato”, fa sapere il ministero ai consumatori. Il lotto in questione è venduto in confezioni da 250 grammi.

