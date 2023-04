X Factor 2023, Morgan torna tra i giudici? Conferme per Fedez e Ambra

La nuova edizione di X Factor, per il 2023, prende forma e si parla di Morgan come possibile giudice. Confermati Fedez e Ambra.

Nonostante sia terminato pochi mesi fa, il talent show di stampo musicale continua a far parlare di sé. La nuova edizione di X Factor, per il 2023, prende forma e si parla di Morgan come possibile giudice.

Per adesso sembra essere una semplice indiscrezione.

X Factor 2023, si parla di Morgan alla giuria

L’ultima edizione di X Factor Italia ha fatto discutere e ha messo in mostra nuovi giudici e nuovi concorrenti. Seduti al tavolo, a comporre la giuria, ci sono stati Ambra Angiolini, Dargen D’Amico, Fedez e Rkomi, con Francesca Michielin come conduttrice. Il programma ha poi visto la vittoria dei Santi Francesi, duo formato da Alessandro De Santis e Mario Francese.

Per X Factor 2023, nonostante manchi ancora un po’ di tempo, già si cominciando a gettare le basi. Ambra Angiolini e Fedez sono stati confermati e si ricercano adesso gli altri due giudici. Secondo alcune indiscrezione – diffuse da Il Messaggero – sembrerebbere che Morgan potrebbe tornare (a sorpresa) in qualità di giudice. Ruolo che ha ricoperto già nel 2014.

Ritornato in televisione, sembra che questa “indiscrezione” possa dimostrarsi una solida realtà. Tra le due parti appare già fatta, mancherebbe soltanto l’atto della firma. Si tratterebbe di un grande ritorno, sia dal punto di vista musicale che dal punto di vista dell’intrattenimento. Con lui si dovrebbe chiudere anche il pacchetto legato alla giuria, perché Dargen D’Amico dovrebbe essere in procinto di confermare la sua presenza.

Diversa la situazione di Rkomi, il quale ha dovuto rinunciare a causa di alcuni impegni. Per Dargen e Ambra si parlerebbe di bis, Fedez è invece ormai “inserito” nel programma. Per ciò che concerne la conduzione non dovrebbero esserci sorprese e Francesca Michielin dovrebbe tornare a vestire quei panni.

Nelle prossime settimane si potrà ricevere la conferma, visto che le puntate delle audizioni cominciano ad essere registrate da Giugno.

