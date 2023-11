Wonder- White Bird: trama, uscita, cast e trailer dello spin off di Wonder

Wonder- White Bird è lo spin off che presto arriverà nelle sale cinematografiche per raccontare una nuova storia.

Wonder- White Bird è lo spin off del film che ha avuto un grande successo come Wonder. Nei prossimi mesi, dunque, arriva sul grande schermo una nuova storia che ha come obiettivo di lanciare un nuovo messaggio sul solco della prima pellicola.

Wonder- White Bird: trama ed uscita

Wonder: White Bird è lo spin off del film di successo Wonder, uscito qualche anno fa. La pellicola verrà distribuita nelle sale cinematografiche il 4 gennaio 2024. Ecco la sinossi ufficiale: Dopo essere stato espulso da scuola in seguito agli eventi narrati in Wonder, Julian è costretto a frequentare un nuovo istituto. Un giorno riceve la visita della nonna Sara da Parigi e l’anziana signora gli racconta della sua infanzia da ragazzina ebrea nella Francia collaborazionista della seconda guerra mondiale, nella speranza di insegnare al nipote l’importanza della gentilezza.

Wonder- White Bird: cast

Il film è diretto da Marc Foster ed è l’adattamento cinematografico del romanzo a fumetti di R. J. Palacio A Wonder Story – Il libro di Julian. Tra gli attori principali c’è senza dubbio il premio Oscar Helen Mirren. Poi, ci sono Gillian Anderson, Olivia Ross, Bryce Gheisar, Nadine Leon Gobet, Orlando Schwerdt, John Bubniak.

Trailer

