Wanda Nara nuda in diretta Instagram: seno in mostra che ovviamente diventa virale. FOTO

Wanda Nara nuda con il senso completamente in vista sui social. La vicenda hot questa volta è avvenuta inconsapevolmente durante una diretta Instagram. Infatti, quando la modella argentina si resa conto dell’incidente, ha interrotto immediatamente la diretta.

Wanda Nara nuda in diretta Instagram

Wanda Nara non si smentisce mai ed anche senza volerlo fa il pieno di like con una semplice diretta su suo canale Intagram. L’ultima volta un suo scatto troppo piccante era stato censurato dal social con tanto di polemica della bionda argentina e dispiacere dei suoi tanti seguaci sui social. Questa volta non ha fatto in tempo Instagram, perché la bella argentina è uscita fuori di seno senza volere e durante una diretta.

Seno in mostra che ovviamente diventa virale. FOTO

Mentre si trovava sul letto in compagnia di una sua amica, Wanda ha avviato una diretta Instagram. Mentre leggeva i commenti dei suoi followers, l’influencer aveva il seno è fuoriuscito dalla canottiera e si è visto in diretta con i tanti fortunati che hanno assistito contenti dello spettacolo hot. Il tutto è durato pochi secondi, finché numerosi utenti non le hanno fatto notare l’incidente. Il danno però è ormai fatto, con il video dell’influencer in topless che è diventato virale sui social. Quando si è resa conto di ciò che era successo, si è coperta e ha esclamato: «Porca pu***», girandosi dall’amica che era di fianco a lei. Poi la diretta si è interrotta. Qualcuno ha pensato bene di fare uno screenshot che è diventato in pochissime ore virale sul web e social.

