Lee Ryan, chi è il cantante dei Blue arrestato su un volo per molestie

Lee Ryan è un cantante britannico che è finito al centro di una bufera per essere stato arrestato su un volo. Nonostante oggi, non ha la fama che aveva quando è stata fondata la band dei Blue, è ancora in attività come solista.

Lee Ryan, chi è il cantante dei Blue

Lee Ryan è nato il 17 giugno 1983, vive da tempo in Spagna ed è noto in tutto il mondo per la sua carriera di cantante dei Blue, boy band britannica fondata nel 2001 con Duncan James, Simon Webbe e Antony Costa.

Nella sua vita non c’è solo la musica perché ha avuto esperienza anche nel campo della recitazione, partecipando nel telefilm Holby City e nel film The heavy, di Marcus Warren.

Riguardo la sua vita sentimentale, la sua prima fiamma è stata a Samantha Miller, che avrebbe conosciuto su Myspace nei primi anni 2000. Dalla loro relazione, nel 2008 è nato il figlio Rain Ryan. In seguito, secondo quanto riportato dal Sun, si sarebbe sposato in gran segreto nel marzo 2022 con la compagna Verity Paris, anche lei cantante.

Arrestato su un volo per molestie

Negli ultimi giorni, di lui hanno scritto sia giornali di gossip sia di cronaca, perché l’artista è stato arrestato per “comportamento intimidatorio” durante un volo proveniente da Glasgow, in Scozia, e diretto nella capitale inglese. Secondo i media inglesi, il 39enne avrebbe dato in escandescenze quando il personale gli ha spiegato che non gli sarebbero stati serviti alcolici. I membri dell’equipaggio avrebbero contattato le autorità e l’artista è stato prelevato appena l’aereo è atterrato.

Avrebbe trascorso alcune ore in custodia e sarebbero poi stato rilasciato.

