Wanda Nara e Icardi sono tornati insieme? I due sono alle Maldive

Wanda Nara e Icardi si trovano insieme alle Maldive senza figli. Molti fanno sapere di una possibile riconciliazione tra i due. Persone vicine ad entrambi non escludono questa possibilità. Intanto, sono partiti insieme per qualche giorno di relax.

Wanda Nara e Icardi sono tornati insieme?

Wanda Nara e Icardi sono tornati davvero insieme? “Alle Maldive è avvenuta la riconciliazione ufficiale” ha raccontato la cronista Cora Debarbieri. Zaira Nara, sorella di Wanda, intervistata da “Intruders” ha detto: “La riconciliazione tra i due? Finché sono felici va bene tutto.

Io voglio la felicità di mia sorella, della famiglia, dei figli, di Mauro…”. “Una riconciliazione tra loro è benvenuta. La pace dei ragazzi non ha prezzo – ha aggiunto l’ex di Wanda, Maxi Lopez – Tutto quello che voglio è che i ragazzi vengano lasciati fuori dai problemi dei grandi. I grandi devono risolvere i problemi tra di loro senza coinvolgere i piccoli. Niente di più”.

I due sono alle Maldive

I due si troverebbero insieme in vacanza alle Maldive senza figli.

“E’ uno dei nostri posti preferiti al mondo per riposare, staccare dalla routine e ricaricare le batterie” ha fatto sapere Mauro Icardi a chi gli domandava della vacanza. E ha aggiunto ai follower: “Ho tutto quello che mi dà felicità. Sono fortunato e molto felice”. Per ora invece Wanda non risponde ma posta come a suo solito foto in bikini.

LEGGI ANCHE: Wanda Nara divorzia da Icardi: l’annuncio arriva sui social