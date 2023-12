Niente GF stasera, perché il Grande Fratello 2023 non va in onda?

Perché il Grande Fratello 2023 non va in onda questa sera? Salta l’appuntamento di lunedì 18 dicembre con la casa più spiata d’Italia. Che cosa è successo? Cosa andrà in onda al suo posto?

Il Grande Fratello 2023 non va in onda stasera, ecco perché: cosa è successo?

Brutte notizie per i fan del Grande Fratello 2023: non ci saranno altri appuntamenti bisettimanali fino a fine dicembre. L’attesa puntata di stasera, lunedì 18 dicembre, non andrà in onda come inizialmente previsto. Considerato che lunedì prossimo sarà il 25 dicembre, quindi, almeno fino alla fine del mese gli spettatori dovranno accontentarsi di una sola puntata a settimana. Il primo a dare la notizia è stato il giornalista Davide Maggio: “Dalla prossima settimana, il reality show condotto da Alfonso Signorini non andrà infatti più in onda col consueto doppio appuntamento settimanale. Ma terrà compagnia ai telespettatori soltanto il sabato fino alla fine di dicembre”. In seguito la notizia è stata confermata dall’inviata social del GF Rebecca Staffelli, che ha ricordato al pubblico che la prossima puntata del programma andrà in onda sabato 23 dicembre.

Cosa va in onda al suo posto, i motivi dietro il cambio di programmazione

Il GF è stato sacrificato sull’altare della programmazione per fare spazio alla semifinale di Io Canto Generation, inizialmente prevista per mercoledì e ora anticipata a lunedì sera. Il talent show di Gerry Scotti ha dovuto far spazio al calcio. Questo mercoledì Canale 5 trasmetterà infatti una partita degli ottavi di finale di Coppa Italia, il match tra Inter e Bologna.