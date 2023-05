Chi era Don Milani: biografia, attività sociale, studi, malattia, libro

Don Milani era un prete particolarmente attento all’aspetto sociale nei confronti delle classi più disagiate. Ecco perchè viene ricordato.

Chi era Don Milani

Don Milani, nome completo Lorenzo Carlo Domenico Milani Comparetti, è stato un presbitero, scrittore, docente ed educatore cattolico italiano. Nato a Firenze il 27 maggio 1923 in una colta famiglia borghese, era figlio di Albano Milani e di Alice Weiss, quest’ultima di origine israelita.Nel 1930 la famiglia si trasferì a Milano dove don Lorenzo prese la maturità classica. Dall’estate del 1941 si dedicò alla pittura iscrivendosi all’Accademia di Brera. Nell’ottobre del 1942, causa la guerra, la famiglia Milani ritornò a Firenze e in quegli anni l’interesse per la pittura sacra abbia contribuì a far approfondire a Lorenzo la conoscenza del Vangelo.

L’ingresso in seminario e le prime attività

Nel novembre del 1943 entrò in Seminario Maggiore di Firenze. Il 13 luglio 1947 fu ordinato prete e nell’ottobre 1947 a San Donato di Calenzano (FI) fondò una scuola popolare serale per i giovani operai e contadini della sua parrocchia. Il 14 novembre 1954 fu nominato priore di Barbiana, una piccola parrocchia di montagna e dopo pochi giorni cominciò a radunare i giovani della nuova parrocchia in canonica con una scuola popolare simile a quella di San Donato. Nel 1956 rinunciò alla scuola serale per i giovani del popolo e organizzò per i primi sei ragazzi che avevano finito le elementari una scuola di avviamento industriale.

Il libro della discordia

Nel maggio del 1958 Don Milani dette alle stampe Esperienze pastorali iniziato otto anni prima a San Donato. Nel dicembre dello stesso anno il libro fu ritirato dal commercio per disposizione del Sant’Uffizio, perchè ritenuta “inopportuna” la lettura. Solo nel 2014, dopo 56 anni, la ristampa del libro non ha più avuto proibizione da parte della Chiesa.

Malattia

Don Milani nel dicembre del 1960 fu colpito dai primi sintomi di un male, il linfogranuloma, che sette anni dopo lo portò alla morte. Morì infatti a Firenze il 26 giugno 1967 a 44 anni.