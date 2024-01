“La mozione che il Movimento 5 stelle ha presentato sul Sottosegretario di Stato per la Cultura, Vittorio Sgarbi, chiama quest’Aula a rispondere a una domanda tanto semplice, quanto fondamentale: se può, un membro del Governo coinvolto in un’inchiesta, prima giornalistica e poi anche giudiziaria, che attiene al riciclaggio di un prezioso dipinto del Seicento, continuare a rivestire il ruolo di Sottosegretario di Stato per la Cultura e a detenere, tra le altre, la delega alla tutela e alla sicurezza del patrimonio culturale”, con queste parole è iniziato l’intervento di Arnaldo Lomuti, il deputato M5s che ha presentato la mozione per la revoca della nomina a sottosegretario alla Cultura.