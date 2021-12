Vincent Cassel e Nicolas Lefebvre, chi sono gli ex di Monica Bellucci

Chi sono gli ex di Monica Bellucci. Due personaggi importanti in Francia. La prima è stata una relazione importante e duratura.

Chi sono gli ex di Monica Bellucci: l’attrice italiana ha nel suo passato due relazioni importanti, un attore francese e un gallerista ex modello.

Gli ex di Monica Bellucci: chi è Vincent Cassel

Vincent Cassel è un attore e produttore cinematografico francese. Cresciuto nel famoso quartiere di Montmartre, nel 1986 si è diplomato all’Actor Institute of New York ed ha iniziato la sua pluriennale carriera di attore, grazie soprattutto all’incontro con il regista Mathieu Kassovitz, con cui gira L’odio (1995) e I fiumi di porpora (2000). Nel 1996 incontra Monica Bellucci, sua futura moglie, sul set di L’appartamento. Dagli anni 2000 è tra i pochi attori europei a prendere parte a produzioni Hollywoodiane, tra cui Ocean’s Twelve (2005) e Ocean’s Thirteen di Steven Soderberg e, soprattutto, Il cigno nero (2010) di Darren Aronofsky. Nel 2015 fa parte del cast de Il racconto dei racconti di Matteo Garrone.

Ha un fratello minore, Mathieu Cassel, produttore musicale e rapper e una sorellastra minore da parte paterna, Cécile Cassel, attrice e cantante.

Vincent Cassel il 3 agosto 1999 sposa Monica Bellucci, conosciuta nel 1996 sul set del film L’appartamento. La coppia ha avuto due figlie: Deva, nata il 12 settembre 2004, e Léonie, nata il 21 maggio 2010. Nell’agosto 2013, dopo 14 anni di matrimonio, la coppia annuncia la separazione.

L’attore francese nel 2018 si sposa una seconda volta con la modella italo-francese Tina Kunakey. Il 19 aprile 2019 la coppia annuncia la nascita della loro bambina, Amazonie.

Gli ex di Monica Bellucci: chi è Nicolas Lefebvre

Nicolas Lefebvre è nato neo 1982 a Boulogne-Billancourt, in Francia. Nicolas è un modello appassionato molto di arte. Nicolas ha studiato Storia dell’Arte all’IESA, l’istituto francese di studi superiori d’arte, e poi presso la prestigiosa École du Louvre

Nicolas Lefebvre ha lavorato come gallerista e come battitore d’asta, iniziando nel contempo a collezionare degli oggetti antichi che aveva trovato girando per il mondo. Oggi ha una propria galleria d’arte nel Marais, quartiere parigino all’ombra della Torre Eiffel.

Nel 2018 l’uomo è stato fotografato in un momento d’intimità con Monica Bellucci. L’attrice, reduce da una lunga relazione con Vincent Cassel, avrebbe trovato conforto tra le braccia di Nicolas, di ben 18 anni più giovane di lei.

Il 5 marzo del 2019 la conferma della relazione: i due, a braccetto, si sono presentati insieme in occasione della sfilata per Karl Lagerfeld. A luglio sembra essere sicuro l’addio, a dicembre dello stesso anno vengono invece paparazzati insieme.