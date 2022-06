5 milioni di euro trovati grazie a una cane: dove e cos’è successo?

5 milioni di euro trovati in una villetta grazie al fiuto di una cane appartenente al gruppo della squadra della Guardia di Finanza.

5 milioni di euro trovati in un villetta grazie al fiuto di un cane della Guardia di Finanza. L’incredibile scoperta è arrivata grazie alla ricerca certosina dell’animale che rappresenta davvero un agente di punta della squadra quando si tratta di “fiutare”.

La Guardia di Finanza di Milano in una villetta ha trovato 5 milioni euro murati in un muro. La curiosità sta sicuramente nella cifra che è stata trovata ma anche nelle modalità.

In realtà a trovare il prezioso tesoretto è stato un cash-dog.

Il cane “Grisby” del Gruppo della Guardia di Finanza di Linate ha segnalato una specifica porzione di parete all’interno di una cantina ricoperta di pannelli di legno; a seguito di un’attenta ispezione, i finanzieri hanno individuato un pannello rimovibile al di sotto del quale si nascondeva un vero e proprio caveau protetto da una porta blindata con codice d’accesso.

Dove e cos’è successo?

I finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Linate hanno individuato in una villetta del bergamasco un caveau al cui interno erano custoditi contanti, orologi di lusso, diamanti, lingotti d’oro e altri preziosi per un valore totale di circa 5 milioni di euro.

Nel dettaglio: 2.584.500 di euro in contanti suddivisi in mazzette da diversi tagli e riposti in valigie da viaggio, ma anche 40 orologi di varie marche internazionali di lusso dal valore di mercato complessivo di circa 1.300.000 euro.

E ancora diamanti, gioielli, lingotti d’oro e oltre 2.600 monete d’oro e d’argento, per un valore di circa 1.000.000 euro di cui gli indagati disponevano senza una plausibile giustificazione.

