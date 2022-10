James Taylor a Milano: scaletta delle canzoni e biglietti del concerto. Tutte le tappe in Italia

James Taylor a Milano: si esibisce in concerto nella serata di venerdì 28 ottobre 2022. Oltre cento milioni di dischi venduti nella lunga carriera del cantante americano che torna con una serie di tappe e date per il suo tour autunnale.

James Taylor a Milano: scaletta delle canzoni

James Taylor accompagnato dalla sua All Star Band è in tour per l’Europa. Si esibisce in concerto venerdì 28 ottobre 2022 al Teatro degli Arcimboldi di Milano.

L’artista ha pubblicato il suo ventesimo album “American Standard”, una raccolta di cover del Great American Songbook, nel febbraio 2020 e con lo stesso disco si è aggiudicato il Grammy come Best Tradition Pop Vocal Album, il sesto della sua carriera. Di seguito, ecco la scaletta dei brani che porterà sul palco milanese:

Something in the Way She Moves

Country Road

That’s Why I’m Here

Walking Man

Never Die Young

Sweet Baby James

Steamroller

(I’ve Got to) Stop Thinkin’ ‘Bout That

Copperline

Long Ago and Far Away

Up on the Roof (cover Carole King)

Teach Me Tonight (cover Dinah Washington)

The Frozen Man

Bittersweet (cover John Sheldon)

You Make It Easy

Fire and Rain

Carolina in My Mind

Mexico

Shower the People

Your Smiling Face

You’ve Got a Friend (cover Carole King)

How Sweet It Is (cover Marvin Gaye)

You Can Close Your Eyes

I biglietti del concerto

I biglietti del concerto non sono più disponibili e non si possono più acquistare sulla piattaforma di ticketone.it. La data di Milano è il recupero del 27 febbraio 2022. Ecco di seguito, le successive date e tappe di Taylor in Italia:

31 ottobre 2022 Firenze Teatro Verdi – Recupero del 25 febbraio 2022

2 novembre 2022 Bassano Palabassano2 – Recupero del 24 febbraio 2022

3 novembre 2022 Torino Teatro Colosse – Recupero del 22 febbraio 2022

