Amici 22, eliminato Samu: “Non ho rimpianti”

La terza puntata del serale di Amici 22 ha visto Samu come concorrente eliminato. A comunicarlo Maria De Filippi, conduttrice del talent show che sta volgendo al termine.

Il giovane concorrente, commosso, ha raccontato del suo percorso all’interno della scuola.

Eliminato Samu, le sue parole ad Amici 22

Il ballerino, ex concorrente di Amici 22, ha interrotto il suo percorso anzitempo a causa dell’eliminazione della terza puntata del talent show, divenendo il quinto eliminato da quando il programma ha cominciato le puntate serali.

A comunicare chi sarebbe stato eliminato tra Samu e Wax, è stata Maria De Filippi che, però, prima di annunciarlo, ha chiesto ad entrambi di raccontare le loro emozioni e il percorso fatto fino a quel momento.

Ha cominciato Wax, poi salvatosi in extremis al ballottaggio finale. Per lui questo percorso lo ha portato a crescere, umanamente e tecnicamente. Non essendo stato eliminato, avrà modo di continuare a formarsi.

Samu invece ha voluto esprimere il suo parere:

“Sono grato di essere qui, non ho rimpianti. Ho aperto il mio cuore alle persone a cui volevo aprirlo, sono cresciuto tanto, ho appreso tante cose. Continuerò a seguire i miei sogni“.

Visibilmente emozionato e con le lacrime agli occhi, ha fatto trasparire tutta la sua fragilità. A prescindere da tutto il resto, continuerà a tracciare la strada per i suoi sogni.

Dopo le loro parole i due c0ncorrenti hanno scoperto dell’eliminazione di Samu che, affranto, ha voluto comunque ringraziare tutti i suoi compagni e i vari insegnanti:

“Ho imparato da tutti, siete pazzeschi, grazie per avermi sopportato, quando rompevo le pa**e. Non vi dimenticherò mai, è l’esperienza più importante della mia vita. Cerchiamo di collezionarle altre tutti. Ce lo meritiamo”.

Un’esperienza bellissima e ricca di emozioni, che si conclude – purtroppo per lui – prima del previsto. Il ballerino continuerà però a far parlare di sé, dimostrando di aver appreso tutti gli insegnamenti ricevuti all’interno della scuola.