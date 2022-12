Venditti e De Gregori, film “Falegnami e Filosofi” in tv: trama, quando e dove vederlo

Venditti e De Gregori, film dei due cantautori è arrivato in tv e in streaming. Il racconto del tour dei due cantautori romani.

Venditti e De Gregori, film dei due cantautori romani in tv e streaming. Il viaggio del tour dei due cantautori romani arriva sul piccolo schermo per raccontare la magia della loro collaborazione musicale ed artistica.

Venditti e De Gregori, film “Falegnami e Filosofi” in tv: trama

“Venditti & De Gregori – Falegnami e Filosofi” è il film che vede protagonista il tour dei due artisti che hanno conquistato ogni città d’Italia. Una collaborazione artistica che ha stupito davvero tutti tanto da realizzare addirittura anche un film.

“Stiamo registrando tutto in stile documentaristico, riprenderemo anche i concerti. Ci sarà molto materiale video”, avevano dichiarato i due in un’intervista. Nel film sono stati inseriti i filmati delle prove in sala, accompagnate dalla band che integra elementi che collaborano da anni con i due cantautori romani, a contenuti inediti registrati durante il live allo Stadio Olimpico di Roma, prima tappa del tour. Ovviamente, non mancheranno le loro canzoni: “Viva l’Italia” a “Unica”, da “Rimmel” a “Ricordati di me” passando per “Sempre e per sempre”, “Generale”, “La donna cannone”, “Grazie Roma”, “Alta marea”, “Notte prima degli esami”, “La leva calcistica della classe ’68”.

Quando e dove vederlo

Il film, con la regia di Stefano Pistolini, è arrivato in prima tv su Canale 9 giovedì 29 dicembre alle 21.25. Con la collaborazione con Caravan, Friends&Partners e New Sound City, viene raccontato il viaggio musicale dei due artisti romani che dopo 50 anni di carriera hanno deciso di partire e conquistare l’Italia insieme. si può recuperare in streaming sia sulla piattaforma di discovery+ e Canale 9.

