Medjugorje morto un uomo d’infarto: era in pellegrinaggio per una promessa fatta alla moglie

Medjugorje morto un uomo d’infarto

Lino Vedovato, 82 anni, di Scorzé, provincia di Venezia, è morto colpito da un arresto cardiaco dopo essere stato pellegrinaggio a Medjugorie.

L’uomo era conosciuto in paese soprattutto per il suo impegno in ambito religioso e sociale. Il suo cuore ha smesso di battere domenica 21 agosto. Ha raggiunto così l’adorata moglie che è venuta a mancare un anno fa.

Aveva fatto una promessa alla moglie di andare in pellegrinaggio proprio a Medjugorje. “E’ stato un evento improvviso perché nostro padre stava bene quando ha intrapreso il viaggio, era in salute – racconta il figlio Davide al Gazzettino.

“Se da una parte siamo veramente addolorati per la sua scomparsa dall’altra siamo contenti che abbia potuto mantenere la promessa a nostra madre, aver pregato sul monte della croce tra i rilievi della Bosnia e Herzegovina. Nostro padre era una persona buona, un esempio di impegno e rettitudine”.

