Perché Verissimo non va in onda, quando torna Silvia Toffanin?

Perché Verissimo non va in onda, che fine hanno fatto le storie? Tutto sui cambiamenti del palinsesto, quando torna Silvia Toffanin?

Perché Verissimo non va in onda oggi, quando torna in tv Silvia Toffanin? Salta il consueto appuntamento del weekend con Le Storie, le repliche delle migliori interviste dell’anno del talk show. A cosa è dovuto lo stop improvviso?

Perché Verissimo – Le Storie non va in onda: come cambia il palinsesto

Si chiude prima del previsto il giro finale di Verissimo 2023. Questo weekend è stata annullata la messa in onda delle Storie di Verissimo, la raccolta delle migliori interviste dell’anno del programma, ultimo atto di questa stagione del talk show. La conduttrice Silvia Toffanin avrebbe partecipato attivamente a queste repliche, presentando e commentando i vari spezzoni ed estratti. Dietro la scelta di sospendere le Storie c’è ancora l’improvvisa morte di Silvio Berlusconi. Una scelta che prende in considerazione anche la vicinanza Silvia Toffanin alla famiglia del Cavaliere. La presentatrice è infatti la compagna del figlio dell’ex premier e AD di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi. Al posto di Verissimo, questa domenica andrà in onda il dramma romantico Le pagine della nostra vita, film del 2004 ispirato all’omonimo best seller di Nicholas Sparks.

Quando torna in tv Silvia Toffanin?

Sfortunatamente per i fan di Verissimo e Silvia Toffanin, l’estate di repliche del talk show potrebbe chiudersi qui. Lo stop del programma era comunque previsto per la metà di giugno. Le repliche avevano infatti lo scopo di continuare a dare filo da torcere alla Rai e ai suoi varietà del fine settimana, Italia Sì e Domenica In. Con entrambi i programmi rivali in pausa estiva, la Mediaset non avrebbe problemi a passare oltre e a puntare su altro nei restanti mesi estivi. Con ogni probabilità, quindi, si dovrà aspettare settembre per tornare nel salotto di Verissimo.