Vasco a Bologna in concerto: scaletta delle canzoni, orari, date e prossime tappe

Vasco a Bologna va in scena con una serie di concerti per continuare il suo nuovo tour che poi toccherà anche altre città.

Vasco a Bologna si esibisce in concerto in una serie di date e tappe in Emilia Romagna. La maggior parte dei biglietti sono andati tutti esauriti. Ecco le info e la scaletta delle canzoni che l’artista porta sul palco di Bologna.

Vasco a Bologna in concerto: scaletta delle canzoni

Vasco Rossi arriva in Emilia Romagna per una serie di concerto allo stadio Dall’Ara di Bologna. La prima tappa del suo nuovo tour e è stata allo Stadio Romeo Neri di Rimini domenica 2 giugno. “Sono sempre più contento perché si sta avvicinando il momento per portare un po’ di gioia a Rimini.. in solidarietà con questa terra ferita ma orgogliosa, fiera, splendida e straordinaria che è la Romagna! W e forza Romagna!!!”. Ecco la scaletta delle canzoni che l’artista porta sul palco:

Dillo alla Luna

Stendimi

Rock’n’roll show

Non sei quella che eri

Ogni volta

Domani sì, adesso no

Ti prendo e ti porto via

Una canzone d’amore buttata via

Un respiro in più

Manifesto futurista della nuova umanità

Interludio 2023 / Echo Lake

XI comandamento

C’è chi dice no

Gli spari sopra

Se ti potessi dire

Vivere

T’immagini

Rewind

Siamo soli

Canzone

L’amore l’amore

MEDLEY (Come nelle favole / Non l’hai mica capito / Cosa ti fai / Il blues della chitarra sola / Ormai è tardi / Incredibile romantica / Ridere di te)

Sally

Siamo solo noi

Vita spericolata

Albachiara

Vasco a Bologna in concerto: orari e date

Sono quattro le date per Vasco allo stadio Dall’Ara: martedì 6, mercoledì 7, domenica 11 e lunedì 12 giugno 2023. Alle ore 15.30 ci sarà l’apertura dei cancelli con l’inizio del concerto previsto per le 21.

Le prossime tappe

Il tour Blasco, dopo Bologna, continuerà in altre tappe e date: all’Olimpico di Roma il 16 e 17 giugno, il 22 e 23 al Barbera di Palermo e il 8 e 29 giugno allo Stadio Arechi di Salerno.