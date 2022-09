Romelu Lukaku, calciatore dell’Inter, ha una fidanzata: Shani Jamilah. La loro storia d’amore va avanti da diversi mesi anche se la rivista argentina Olè ha lanciato l’indiscrezione che vedrebbe un avvicinamento affettuoso tra Lukaku e il calciatore dell’inter Lautaro Martinez.

Romelu Lukaku, chi è la fidanzata Shani Jamilah?

Romelu Lukaku da diversi mesi ha una storia d’amore con Shani Jamilah. La fidanzata di Lukaku, influencer da 150 mila followers, ha 24 anni ed è inglese.

Vive tra Londra e Las Vegas e da mesi è la stabile compagna del calciatore dell’Inter. L’account Instagram dell’influencer è più che altro ricco di contenuti fashion e beauty e Shani cura anche un podcast nel quale parla di sesso, di relazioni e di girl power.

Shani, inoltre, è molto impegnata anche dal punto di vista sociale e per i diritti infatti aveva preso le parti di Romelu Lukaku ai tempi dell’Inter, quando sia i tifosi che parte della carta stampata provarono a minimizzare le urla degli ultrà cagliaritani nei confronti dell’attaccante nerazzurro.

Vita privata

Al momento non si conoscono i dettagli sulla relazione tra Lukaku e Shani, ma quel che è certo è che i due erano stati pizzicati in Sardegna insieme al mare in atteggiamenti affettuosi.