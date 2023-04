Meteo, dopo una breve tregua in arrivo il maltempo di nuovo: ecco su quali Regioni sono previste piogge

Meteo, dopo una breve tregua arriva un altro peggioramento che si abbatterà sulla maggior parte dell’Italia. Dunque, ancora una volta la primavera è costretta a rimandare la sua stabile presenza. Ecco dove sono previsti piogge e temporali.

Meteo, dopo una breve tregua in arrivo il maltempo di nuovo

Dopo un weekend di Pasqua instabile con allerta meteo e neve a bassa quota, ecco una tregua sulla maggior parte della penisola nella giornata di martedì 11 aprile. Tuttavia, la primavera tarda ad arrivare perché è previsto un ulteriore peggioramento che terrà compagnia e in casa anche nei prossimi giorni. Per gli esperti di meteo.it “l’Italia è infatti nel mirino di due diverse perturbazioni, che dovrebbero investire il Paese tra mercoledì e il prossimi weekend, portando pioggia, venti intensi e aria fredda“.

Su quali Regioni sono previste piogge

Ecco dove il maltempo colpirà nei prossimi giorni secondo gli esperti di meteo.it. “La perturbazione transiterà anche al Centro nella giornata di giovedì: il tempo infatti sarà instabile oltreché su Lombardia e Nordest, anche su Toscana, Umbria, Marche e localmente sul Lazio, mentre continuerà ad essere soleggiato sul resto delle regioni“.

Dove un’altra brevissima tregua, arrivano i temporali nel prossimo weekend dopo Pasqua: “Le precipitazioni, spesso temporalesche e localmente accompagnate da improvvise grandinate, interesseranno maggiormente le regioni centrali e il Sud peninsulare; il Nord, almeno il settore occidentale, sarà saltato dalle piogge. Infine dobbiamo menzionare anche la neve, che tornerà a imbiancare le Alpi, a quote di tutto rispetto per essere quasi metà aprile: la perturbazione di giovedì riporterà la neve fino a quote collinari (5-600 metri), specie in provincia di Sondrio, Trento, Bolzano e Belluno. La perturbazione del weekend sarà accompagnata da nevicate solo sopra i 1400 metri di quota, ma anche sugli Appennini centro-meridionali“.