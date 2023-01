Valentino Rossi alle Maldive con fidanzata e figlia

Valentino Rossi alle Maldive con la fidanzata Francesca Sofia Novello. I due, più innamorati che mai, si godono alle Maldive un momento di relax.

La modella e il pilota pesarese da poco sono diventati genitori e sono ancora più affiatati di prima (infatti tra i due si parla di nozze, che sembrano davvero essere dietro l’angolo). Attualmente la coppia si regala una bella vacanza in formato “luna di miele” alle Maldive in compagnia della figlia, divertendosi a fare immersioni in acque cristalline.