Soldo tra i vincitori di UK Technology Fast 50™ di Deloitte per il II anno di fila

35esima posizione per Soldo nella Top 50, insieme ad aziende leader del settore come Multiverse, Moneybox e Cera

Per la seconda volta in due anni, Deloitte inserisce Soldo tra i vincitori della prestigiosa classifica UK Technology Fast 50™: la piattaforma europea dello spend management fondata da Carlo Gualandri si assicura il 35° posto della Top 50, che ha premiato aziende leader del settore come Multiverse, Moneybox e Cera. Giunto alla sua ventiseiesima edizione, Fast 50™ di Deloitte è uno dei riconoscimenti più importanti del settore tecnologico del mondo anglosassone.

E ogni anno seleziona le aziende più innovative classificandole in base alla crescita dei ricavi degli ultimi quattro anni.

Soldo nella classifica Deloitte

La classifica premia l’impegno di Soldo – mentre le aziende di tutta Europa continuano ad affrontare l’aumento dei prezzi e dei tassi di interesse -, nell’aiutare le imprese ad ottenere una sempre maggiore visibilità e il pieno controllo sulle loro spese aziendali. Il team di R&D, basato a Roma e in costante crescita, ha lavorato senza sosta anche durante la pandemia e continua a guardare al futuro: ancora oggi, ogni anno, circa 30 miliardi di euro vengono persi dalle aziende per controlli delle spese inadeguati (fonte: Coleman Parks per conto di Soldo).

La digitalizzazione e l’automazione sono la risposta migliore per affrontare un 2023 – che si preannuncia non facile – nel migliore dei modi.

Cos’è Soldo

Soldo è la piattaforma europea di automazione dei pagamenti e delle spese che associa carte aziendali intelligenti, emesse da Mastercard®, con un software di gestione completo. Oltre 30 mila aziende, da piccole imprese a multinazionali presenti in più di 31 paesi, utilizzano Soldo per monitorare e controllare le spese.

Con sede nel Regno Unito e uffici aggiuntivi a Dublino, Milano e Roma, Soldo consente ai clienti come Mercedes Benz; GetYourGuide; Gymshark, Bauli e Brooks Running di spendere i soldi dell’azienda in viaggi e intrattenimento, pubblicità, acquisti, abbonamenti a software, e-commerce e altro ancora. I decisori finanziari possono controllare ogni costo con budget personalizzati ed effettuare il monitoraggio delle transazioni in tempo reale. Inizia a spendere nel modo migliore.

Siamo orgogliosi di essere supportati dai principali investitori mondiali, tra cui Accel, Battery Ventures, Citi Ventures, Dawn, Silicon Valley Bank, Advent International.