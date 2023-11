Corpo libero è una serie tv sul mondo della ginnastica trasmessa su Rai 2. Ecco le anticipazioni dell’ultima puntata dell’8 novembre.

Trama “Corpo libero”

Martina, 15 anni, è un’atleta della Vis Invicta, la squadra che rappresenta l’Italia al prestigioso torneo Winter Fox. Dopo essere stata ferma a causa di un misterioso infortunio, Martina torna a gareggiare per dimostrare, soprattutto a sé stessa, il suo valore. Insieme nella squadra, le inseparabili Carla e Nadia, le più forti e Anna e Benedetta, soprannominate “le inutili”. Con questo torneo le loro vite potrebbero cambiare. Ma la morte di una ragazza, il cui corpo vieneritrovato nei boschi, però, cambia tutto. E l’indagine sull’omicidio diventa l’occasione per immergerci nel mondo delle protagoniste, scoprire i loro segreti, smascherare le loro bugie, e quelle, ben più pericolose, degli adulti.

“Corpo libero”, anticipazioni dell’8 novembre della serie tv su Rai 2

Episodio 5

L’episodio 5 si apre con la vigila della finale a squadre: Martina, che ha passato la notte lontana dalle compagne, vede Carla e Nadia, finora inseparabili, che stanno litigando violentemente ma non c’è tempo per i chiarimenti. La ragazza intanto sembra aver ritrovato la grinta, ma inaspettatamente la coach abbassa le difficoltà degli esercizi, mentre Alex la rassicura che è per il suo bene. Incoraggiata dalla presenza di Pietro sugli spalti, Martina fa di tutto per vincere, ma è sempre più certa che qualcosa di strano stia accadendo alle atlete del torneo. Una preoccupazione che diventa quasi certezza dopo un confronto con Angelica che, come Martina, sa distinguere tra sana competizione e pericolosa ossessione.

Episodio conclusivo

Nell’episodio conclusivo, la mattina della finale, le ragazze affrontano una terribile scoperta: sotto un cumulo di neve c’è un cadavere. Martina, che ormai conosce la verità sul torneo, si scaglia contro Rachele. L’ispettrice Elena Pace inizia a interrogarle una dopo l’altra. La loro versione dei fatti si scontra presto con ciò che è successo davvero nella notte di venerdì. L’ultima ad avere avuto contatti con la vittima sembra essere proprio Martina, che diventa la principale sospettata. Una serie di confessioni confondono le indagini, mentre diventa sempre più chiaro che l’aggressività e l’ossessione delle atlete non sono solo il frutto di forte stress e competizione, ma la conseguenza di un piano preciso e calcolato che coinvolge tutte le squadre del torneo. Ma chi è davvero l’assassino? E se ci fosse ancora un ultimo segreto da svelare?