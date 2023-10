Valentina Melis, chi è l’ex moglie di Massimiliano Varrese: vita privata, carriera, figlia

Chi è Valentina Melis, ex moglie di Massimiliano Varrese. L’attore ha dichiarato a sorpresa la fine del rapporto con Valentina con la sua entrata nella casa del Grande Fratello 2023. Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Valentina Melis, ex moglie di Massimiliano Varrese: vita privata, carriera

Nata a Milano il 24 ottobre 1980, Valentina Melis ha 43 anni ed è un’attrice e conduttrice di origini sarde, nota anche in quanto ex moglie di Massimiliano Varrese. Si fa le ossa tra spot pubblicitari e videoclip musicali, in particolare quello del classico brano di Vasco Rossi Ti prendo e ti porto via. Notata da Mediaset, nel 2003 viene scelta come conduttrice per il programma It Generation, trasmesso sul canale satellitare Italia Teen Television. Negli anni successivi Melispresenta molti altri programmi tra cui Shot’s Today su Sky, The box game su Italia 1 e gli Oscar del calcio 2010. Lavora inoltre per diversi anni come inviata di Pianeta Mare su Rete 4.

Nel corso degli anni Valentina Melis si fa strada anche come attrice, soprattutto in ambito televisivo. Recita nella serie tv Non dirlo al mio capo e nelle sitcom Don Luca, Camera Cafè, Piloti e Medici Miei. Appare anche in alcuni film per il cinema come Asfalto Rosso e Affittasi vita. Nota attivista e fiera femminista, pubblica spesso contenuti in difesa dei diritti delle donne e della comunità LGBTQ+ sul suo profilo Instagram, dove ha raccolto un seguito di oltre 72mila follower.

View this post on Instagram A post shared by Valentina Melis (@lamelisvalentina)

Vita privata, il rapporto con il gieffino e la figlia

Valentina Melis e Massimiliano Varrese si incontrano per la prima volta nel 2009, sul set del musical teatrale dedicato al libro di Federico Moccia Tre metri sopra al cielo. Tra i due scatta subito la scintilla: gli attori decidono di sposarsi qualche anno dopo, sebbene non vi siano notizie circa l’effettiva data delle nozze. Dal loro amore nasce la piccola Mia nel 2017, unica figlia della coppia. Ad oggi Valentina e Massimiliano pare abbiano preso strade diverse. Lo ha confermato lo stesso Varrese che, a sorpresa, si è dichiarato single prima di entrare nella casa del Grande Fratello 2023. Non sono noti al momento i motivi che han spinto la coppia a separarsi.

Nonostante l’addio, i due sembrano essere rimasti in buoni rapporti. A dimostrazione di ciò c’è la lettera inviata da Valentina agli autori del GF per supportare il suo ex compagno nella sua esperienza al reality show: “Ti conosco Massimiliano e so leggere cosa c’è dietro i tuoi silenzi, le tue arrabbiature, i tuoi sorrisi. E non è facile per chi non ti conosce andare oltre le apparenze. Ma io ti vedo. So quanto ti manca nostra figlia e so quanto ti spaventa stare lontano da lei. Io ti ho sempre sostenuto perché so il padre eccezionale che sei e quanto fortunata è Mia ad averti. Anche se abbiamo scelto di percorrere strade diverse lei è il nostro amore e niente potrà cambiarlo. Lo abbiamo fatto sempre nel rispetto reciproco. Sono stati anni sofferti, inutile nasconderlo. Abbiamo provato a resistere per amore di nostra figlia, ma siamo stati in grado di non accanirci quando abbiamo capito che per la serenità di tutti e tre era meglio così”.