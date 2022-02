Quando esce The Cuphead Show su Netflix? Dal videogioco alla serie tv

Quando esce The Cuphead Show, la serie Netflix ispirata all’omonimo videogioco indie? La piattaforma di streaming americana ha pubblicato il nuovo trailer dell’attesissima serie animata, basata sul pluripremiato successo videoludico del 2017.

The Cuphead Show in arrivo su Netflix: quando esce

Dopo il successo di Arcane, arriva su Netflix un’altra serie animata ispirata a un videogioco di successo: The Cuphead Show. Il gioco prodotto dalla casa indipendente Studio MDHR aveva conquistato i giocatori di tutto il mondo nel 2017. Cuphead è ricordato per la sua difficoltà spietata, per la sua indimenticabile colonna sonora jazz e soprattutto per il suo formidabile stile grafico, ispirato ai cartoni anni ’30 e completamente disegnato a mano, frame per frame.

Un cerchio che si chiude, quindi, con Cuphead che si unisce alle sue ispirazioni Betty Boop, Braccio di Ferro e Bimbo con una serie animata tutta sua. Il primo episodio di The Cuphead Show sarà disponibile su Netflix e Sky Q a partire dal 18 Febbraio 2022.

Trailer e sinossi

Netflix ha rilasciato il trailer e la sinossi ufficiali della serie animata, che sarà composta da 12 episodi di durata tra i dieci e i dodici minuti.

Secondo la sinossi: “The Cuphead Show! è una serie comica che segue le straordinarie disavventure di Cuphead, impulsivo ma adorabile monello, e di suo fratello Mugman, prudente ma facilmente influenzabile. I due si coprono le spalle a vicenda mentre esplorano le surreali Isole Calamaio in cerca di avventura e divertimento. A meno che non sia rimasto un solo biscotto, in quel caso ogni tazzina pensi a se stessa. The Cuphead Show! combina delizie nostalgice, gag esilaranti e una sana dose di brividi, soprattutto quando una nemesi particolarmente bizzarra, il Diavolo in persona, entra in scena per giocare qualche tiro ai nostri eroi”.

Molti degli amati personaggi del videogame originale faranno il loro debutto sul piccolo schermo. Dai protagonisti Cuphead e Mugman, al Diavolo, principale antagonista, e il suo lacché King Dice. A loro si aggiungono i tanti e temuti boss del gioco, come il drago Grim Matchstick e i rospi teppisti Ribby e Croaks, e alcuni dei personaggi non giocanti, come Ms. Chalice, Elder Kettle e il losco negoziante Porkrind.