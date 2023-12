Vale LP, chi è la trapper a Sanremo Giovani 2023: vita privata, carriera, canzoni

Chi è Vale LP, trapper campana tra i finalisti di Sanremo Giovani 2023. Ex concorrente di X Factor, sogna un posto sul palco dell’Ariston con il brano Stronza. Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Vale LP di Sanremo Giovani 2023, vita privata e carriera della trapper

Nata a Napoli nel 1999 e cresciuta a Caserta, Valentina Sanseverino, in arte Vale LP, ha 23 anni ed è una trapper in ascesa, una dei dodici finalisti di Sanremo Giovani 2024. La sua carriera musicale ha inizio nel 2018, quasi per caso, quando inizia a pubblicare demo e brevi brani su Soundcloud. Comincia a farsi vedere grazie a Fumo freestyle, duetto con un’esordiente Lil Jolie, poi lanciata da Amici. Nel 2020 arriva il suo primo EP, Fine Fra’ Me, pubblicato con l’etichetta Conspiracy Agency. Un anno dopo, nel 2021, si fa conoscere da un pubblico più ampio partecipando alla quindicesima edizione di X Factor. Vale LP arriva alle fasi finali del talent show ed è assegnata alla squadra di Emma Marrone, ma viene eliminata durante la terza puntata serale.

Dopo questa esperienza televisiva, la trapper continua la sua carriera musicale, conquistandosi un discreto numero di fan. In questo periodo ha scritto molte canzoni apprezzatissime sul web come Porcella, Giardino, Saliva, Amerika, Cheri, Nessuno scopo e Cosa mi fai?. Tutti questi brani sono contenuti nell’EP E sono felice, pubblicato nell’estate del 2023. Qualche mese dopo è in lizza per un posto sul palco dell’Ariston al Festival di Sanremo 2024 nella finale di Sanremo Giovani 2024 con il suo nuova brano Stronza.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Vita privata e social network

Le informazioni sulla vita privata e sentimentale di Vale LP sono ancora molto limitate. Il suo profilo Instagram è dedicato principalmente alla sua carriera musicale e ha già raccolto un seguito di oltre 24mila follower. In passato si è parlato molto di una sua presunta relazione con Lil Jolie, poi prontamente smentita da Vale LP: “È un argomento che esce sempre. Angela è la mia compagna di vita. Io non scelgo mai il ruolo che una persona debba avere all’interno della mia vita. Lei fa sicuramente parte della mia vita in un modo molto potente: viviamo insieme, facciamo musica insieme, siamo tanto amiche. E’ una delle persone più importanti della mia vita, ma non stiamo insieme se è questo che vuole sapere la gente”.