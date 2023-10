Nicola Del Freo, chi è il marito di Virna Toppi: vita privata, carriera, figlia

Chi è Nicola Del Freo, marito di Virna Toppi. Scopriamo qualche informazione in più sul compagno di vita della prima ballerina della Scala di Milano. Cosa sappiamo sul suo conto?

Nato a Carrara il 24 febbraio 1991, Nicola Del Freo ha 32 anni ed è un celebre ballerino, noto al pubblico anche in quanto marito della sua famosa collega Virna Toppi. Come sua moglie, anche lui è il primo ballerino del Corpo di Ballo del Teatro alla Scala, ruolo in cui è stato promosso nel 2021. Del Freo studia danza da quando aveva solo dieci anni. Per inseguire il suo sogno si trasferisce in Germania a soli 14 anni, dove si allena alla Scuola di Balletto di Amburgo di John Neumeier. All’età di 19 anni viene scritturato dalla compagnia della Deutsche Oper Berlin, dove partecipa a diverse coreografie di Neumeier.

Nel 2015 torna in Italia, a Milano, dove entra a far parte del Corpo di Ballo della Scala e si fa strada fino a diventare primo ballerino. Negli ultimi anni ha ballato in ruoli di punta in opere come La bella addormentata, Il lago dei cigni, Manon, Romeo e Giulietta, Onegin, Giselle e La Dame aux Camélias.

Vita privata, il rapporto con la moglie e la figlia

Nicola Del Freo e Virna Toppi han celebrato le loro nozze nel 2022, dopo otto anni di fidanzamento, nella meravigliosa Villa Subaglio di Merate. Appena un anno dopo, i due sono diventati genitori della piccola Asia. “Sei il nostro più grande successo.” -han commentato raggianti i due ballerini dopo la nascita della figlia- “L’emozione di averti nella nostra vita è indescrivibile”. Nei mesi precedenti al parto Virna si era detta entusiasta della sua gravidanza: “Che sensazione straordinaria rendersi conto di star creando una vita dentro di sé. Mi hanno sempre parlato della gravidanza come di una fase bellissima in cui ci si sente un po’ come delle ‘divinità’, ma finché non lo si vive in prima persona non si capisce esattamente cosa si intende”.