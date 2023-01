Ravensbrück, il campo di concentramento per sole donne: se ne parla nelle scuole di Lucca

Per la giornata della memoria, alcune scuole di Lucca hannod deciso di scoprire la storia di Ravensbruck, campo di concentramento per donne.

A pochissime ore dalla giornata della memoria – che serve a ricordare le vittime dell’olocausto per mano del nazismo – bisogna soffermarsi su diversi aspetti, analizzando spesso le storie meno conosciute. Come ad esempio quella di Ravensbrück, campo di concentramento per sole donne. Interessante iniziativa che verrà messa in atto dalle scuole superiori di Lucca, con l’obiettivo di approfondire anche aspetti meno noti di questo grande orrore.