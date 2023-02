Sanremo, allarme anarchici: 250 agenti per “blindare” il Festival

Il festival di Sanremo in allarme per la questione anarchici dopo il caso Cospito. E il Viminale fa le prime mosse per mettere il Festival al riparo. Precauzione si, ma non solo: il timore che la grande visibilità mediatica del festival più amato dagli italiani attivi le possibilità di un blitz degli anarchici a Sanremo è concreto anche al Viminale. Mentre è di oggi la minaccia ricevuta in una telefonata al quotidiano Il Resto del Carlino che non fa stare tranquille le autorità. “A Bologna ci sarà un grave attentato, in relazione ai fatti di Cospito” è stato detto al quotidiano. Dopo la minaccia terroristica degli anarchici legata al caso-Cospito, sarà un Festival di Sanremo monitorato con la massima attenzione.

La decisione del comitato per l’ordine e la sicurezza