Martufello, chi è oggi il comico del Bagaglino: vita privata, moglie, incidente, Wendy

Chi è oggi Martufello, comico italiano diventato celebre con il Bagaglino. Dal successo con la compagnia teatrale dagli anni Ottanta ai Duemila, fino all’affermazione nel cinema comico italiano. Scopriamo qualcosa in più sul cabarettista.

Chi è oggi Martufello, vita privata e carriera del comico del Bagaglino

Nato a Sezze, in provincia di Latina, il 21 dicembre 1951, Fabrizio Maturani, meglio noto come Maurizio Martufello, è un comico e cabarettista italiano, noto per essere stato una delle colonne portanti del Bagaglino fin dagli anni Ottanta. Fin da piccolo si fa notare per il suo senso dell’umorismo pungente e per la sua grande simpatia. Il suo nome d’arte nasce proprio durante la sua infanzia: “Da bambino mi chiamavano «martufello» perché ero dispettoso. Mi hanno dato quel soprannome e me lo sono portato dietro per tutta la vita“. Non è quindi una sorpresa quando un giovane Martufello inizia a farsi strada sul palco di sagre e feste di paese. Proprio durante uno di questi spettacoli a Latina, viene scoperto da un manager, che lo segnala a Pier Francesco Pingitore, patron del Bagaglino. Alla fine degli anni Settanta, Martufello viene arruolato nella compagnia teatrale come aiuto barzellettiere.

È l’inizio di una carriera lunga decenni durante la quale diventa uno dei comici più amati del Bagaglino. Resta nella compagnia fino al suo scioglimento nel 2011, partecipando ad innumerevoli spettacoli teatrali e programmi tv. Tra questi ricordiamo Biberon, Crème Caramel, Rose Rosse e Torte in faccia. Allo stesso tempo, Maturani porta avanti una fiorente carriera nel cinema comico. Recita in diversi film di Steno, come Il tango della gelosia e Bonnie e Clyde all’italiana, e di Pingitore, tra cui Il casinista, Attenti a quei P2, Il tifoso, l’arbitro e il calciatore e Gole ruggenti.

Con il sipario chiuso per il Bagaglino, Martufello continua a lavorare in televisione. Dal 2014 al 2015 è un barzellettiere per Avanti un altro!, game show di Paolo Bonolis dove torna nel 2022 in occasione dello spin off Pure di sera. Nel 2020 è stato inoltre un ospite a I soliti ignoti Special Vip. Oggi Martufello continua a lavorare nella comicità tra il piccolo schermo e il teatro. A gennaio del 2023 è tornato sul palco al fianco di Miriam Mesturino e Luca Negroni in Cocktail x 3.

Gli incidenti del comico, cosa è successo nel 1999?

Nel corso della sua carriera, Martufello è rimasto suo malgrado coinvolto in alcuni incidenti stradali. Il più recente risale al 2015, quando il comico fu travolto da una Volkswagen Golf mentre era in viaggio sul suo scooter a Cura di Vetralla, in provincia di Viterbo. Un grosso spavento per il cabarettista, che riporta una frattura al setto nasale e alcune ferite alla testa e alla gamba.

L’incidente più noto e amaro, tuttavia, ha luogo nel 1999. Quell’anno, alla fine di uno dei suoi spettacoli con il Bagaglino, Martufello investì e uccise un cameriere con la sua auto. L’uomo si chiamava Giovanni Mosca ed era di ritorno a casa con il suo scooter dopo una serata di lavoro. “Adesso posso soltanto sbattere la testa al muro.” -affermò Martufello all’epoca dei fatti- “Proprio a me doveva capitare questa disgrazia, io che non corro mai. Ma quel poveretto non l’ ho proprio visto, me lo sono trovato davanti, ho sentito un botto, non ho nemmeno capito che fosse successo”.

Vita privata: moglie, figli, Instagram, Wendy

In passato Martufello è stato sposato con Isabella Biagini, attrice e showgirl celebre tra gli anni Settanta e Ottanta scomparsa nel 2017 a causa di un’ischemia cerebrale. I due si innamorano nonostante una differenza di età di dieci anni. Restano insieme per alcuni anni ma non hanno mai figli. Il comico provava molta stima per l’attrice: “A prima mattina era bellissima, struccata era veramente bella, era un viso d’angelo. A volte mi chiedevo come faceva quella bellezza a trasformarsi in tante cose. Sapeva fare tutto!”. Per anni, inoltre, circola una voce che lo vuole vicino a Wendy Windham, showgirl americana al suo fianco in molti spettacoli. Tali indiscrezioni non sono mai state né smentite, né confermate.

In seguito Martufello ha ritrovato l’amore con Liuba, donna di origine ucraina e sua ex governante. I due si incontrano nei primi anni del Duemila, quando il comico la assume per aiutarlo in casa. Lo spiega lui stesso a Domenica Live: “È venuta a casa mia a lavorare, 21 anni fa, come governante e da lì è partito tutto. Mi ha fatto innamorare perché mi guardava come mi guardava mia madre. Ci siamo sposati in Comune perché io sono stato già sposato e divorziato”. In occasione delle sue nuove nozze la sua ex Isabella Biagini gli ha mandato un videomessaggio: “Mi raccomando, con tutte queste donne che stanno in giro! Ma poi torni sempre da me…”. È possibile seguire i prossimi progetti di Martufello attraverso il suo profilo Instagram, che ad oggi è seguito da oltre 3mila utenti.