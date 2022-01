Takeaway Libero De Rienzo al Cinema per l'ultima volta. L'attore romano con questo film saluta per l'ultima volta il suo pubblico.

Takeaway, Libero De Rienzo: ultimo film

Takeaway è l’ultimo film di Libero De Rienzo girato prima della sua tragica morte. Arriva in sala il 20 gennaio, scritto e diretto da Renzo Carbonera (Resina e il corto La penna di Hemingway). Il film, distribuito nei cinema da Fandango, è stato girato in gran parte sul Monte Terminillo, e in alcune località del Trentino, con protagonisti proprio Libero De Rienzo e Carlotta Antonelli, e con Primo Reggiani e la partecipazione di Paolo Calabresi e Anna Ferruzzo.

Oltre al Monte Terminillo, Rieti e i suoi territori circostanti sono stati luogo di scouting per attori, comparse e maestranze del film. Un impegno da parte della produzione per sostenere e riavviare l’economia locale, particolarmente colpita in questo lungo periodo di pandemia da Covid-19.

Libero De Rienzo al Cinema dopo la sua morte

Il film racconta una storia di doping in modo drammatico e triste. Gli occhi saranno principalmente per Libero De Rienzo che si presenta al pubblico per l’ultima volta dopo la sua morte. “Questa è una storia di doping frutto della fantasia, che al suo interno contiene frammenti di moltissime storie, vere e documentate. Un tema delicato, poco trattato, spesso con i toni dello scandalo, demonizzando o minimizzando i risvolti, facendo anche entrambe le cose contemporaneamente.

Il film intende focalizzare il dibattito su questo fenomeno con delicatezza e umanità, concentrandosi sui rapporti umani che ci stanno dietro, sulle storie e le motivazioni dei personaggi, che seguono uno schema spesso comune a molti atleti e giovani che si avvicinano allo sport, sulle origini e sui moventi, sugli effetti psicologici e fisici che ne conseguono”, spiega il regista Renzo Carbonera parlando del suo Takeaway in uscita.

Takeaway, il trailer dell’ultimo film di Libero De Rienzo

