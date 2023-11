“Un professore 2”: trama e cast della seconda stagione

Su Rai 1 torna da giovedì 16 novembre in prima serata “Un professore 2”, serie tv che narra le vicende di Dante Balestra.

Un professore 2: trama con nuovi personaggi

La fiction ha come protagonista un docente di filosofia in un liceo, entrato alla stessa velocità nel cuore dei suoi studenti. Nella seconda stagione vedremo il professore sempre interpretato da Alessandro Gassmann alle prese con nuove sfide sia con il figlio Simone (Interpretato da Nicolas Maupas) che con il nuovo amore Anita e la ex. Al centro della serie restano il liceo Leonardo Da Vinci e la classe frequentata da Simone e Manuel. È qui che Dante è chiamato, con il solito piglio anticonformista, a mettersi alla prova come professore e mentore, tra amori complicati, genitori invadenti, sogni a occhi aperti e speranze infrante.

Vecchi e nuovi volti

In classe, nel solito allegro caos, all’appello rispondono ragazzi che conosciamo – Luna, Matteo, Laura – ma anche volti nuovi. Come Nina, una ragazza di origini polacche che nasconde un percorso di vita complicato; Rayan, promessa del calcio arrivato dall’Africa, più interessato al pallone che allo studio; Viola, una ragazza disabile dal carattere difficile; e infine Mimmo, che nella precedente stagione era nel carcere minorile di Napoli e che Dante è riuscito a far affidare in semilibertà alla Leonardo Da Vinci. Ma se i problemi e le avventure dei ragazzi sono tanti e avvincenti, Dante non se ne fa mancare nemmeno nella vita privata.

Prima la sua ex moglie Floriana decide di tornare a Roma e ristabilirsi in villa, costringendolo a una scomoda convivenza a tre con Anita. Poi nella vita di Anita si riaffaccia una conoscenza del passato: Nicola, uomo carismatico e affascinante e padre di Viola.

Set di attori e attrici di “Un professore 2”

Il protagonista Dante Balestra è interpretato da Alessandro Gassmann mentre il figlio Simone Interpretato da Nicolas Maupas. Nel ruolo del nuovo amore Anita c’è Claudia Pandolfi mentre la ex del professore è l’attrice Christiane Filangeri. Altri attori sono Damiano Gavino e Domenico Cuomo.