Come sta Papa Francesco, il Pontefice non legge il discorso: “Non sto bene di salute”

Papa Francesco non legge il suo discorso, come sta il Pontefice?

Preoccupazione tra i fedeli per le condizioni di salute di Papa Francesco. Il Pontefice, nella prima udienza diffusa in sala vaticana con i Rabbini europei, ha parlato loro in modo affaticato e non ha letto il suo discorso. “Buongiorno, saluto tutti voi e vi do il benvenuto.” -ha affermato uno stremato Santo Padre- “Grazie di questa visita che a me piace tanto ma succede che io non sto bene di salute e per questo preferisco non leggere il discorso ma darlo a voi e che voi lo portiate”. Si tratta di un primo impegno di una giornata piena di incombenze per il Pontefice, che nel pomeriggio dovrà incontrare 7mila bambini da tutto il mondo nell’Aula Paolo VI.

Le rassicurazioni del Vaticano: “Solo un raffreddore, il Papa avrà una giornata lunga”

Il direttore della Sala Stampa Vaticana Matteo Bruni ha rassicurato il pubblico con un breve comunicato sullo stato di salute di Papa Francesco: “Papa Francesco ha un po’ di raffreddore e una lunga giornata di udienze. Aveva il desiderio di salutare individualmente i rabbini europei e per questo ha consegnato il discorso. Per il resto le attività del Papa proseguono regolarmente”. Negli scorsi mesi il Santo Padre ha affrontato diversi problemi di salute, tra cui un ricovero per infezione respiratoria nello scorso marzo e un intervento di laparotomia e plastica della parete addominale lo scorso giugno.